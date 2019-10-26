У школі під Києвом підлітки по-звірячому побили однокласника

У школі під Києвом п’ятикласники під час перерви між уроками побили свого товариша по навчанню.

У постраждалого 11-річного Ігоря струс мозку, вже чотири дні він змушений пропускати заняття і лікуватися вдома. Учень розповідає, що на перерві не захотів грати з однокласниками і ті побили його. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

До конфлікту долучилися батьки школярів, які вже один на одного написали заяву в поліцію. Постраждалого хлопчика виховує бабуся. Вона викликала поліцію, «швидку», і повела кривдників онука до директора. Батьки підлітків, які били хлопця, навіть не поцікавилися його самопочуттям.

Разом з тим, директор школи переконаний, що конфлікт розбурхують дорослі. За його словами, помиритися між собою не можуть саме батьки, так як школярі вже й забули про інцидент.

Тим часом, інша сторона конфлікту теж написала заяву класному керівникові та у поліцію про поведінку бабусі. Батьки кажуть, що жінка нібито побила їх дітей, один з яких також має струс мозку.

Дитячий психолог зазначає, що дітям необхідно допомогти навчитися реагувати на конфлікти без кулаків. А батьки повинні власним прикладом показувати, що будь-які суперечки можна вирішити без агресії.