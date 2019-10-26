Звезда «Женского квартала» повторила образ Мадонны (фото)

Украинская певица, участница проекта «Женский квартал» студии «Квартал 95» Вера Кекелия повторила образ легендарной американской поп-звезды Мадонны времен ее бурной молодости.

Несколько снимков с фотосъемки исполнительница обнародовала на своей странице в Instagram. Платье-корсет, белокурые кудрявые волосы, красная помада и, конечно же, игривая родинка над губой — все это Вера продемонстрировала на фото.

«Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны», — написала Кекелия.

Подписчикам певицы понравился такой эксперимент, и они осыпали ее комплиментами.

«Вера, тебя смело можно назвать украинской Мадонной! Эксперимент удался! Браво», «Просто дива!!! Вера, вы и правда очень похожи на Мадонну!», «Красиво очень», «Похожи», «Класс, тебе идет», «Агонь, Верочка», — восхищаются комментаторы.

: Новости Ю