Оздоровление кишечника: семь способов похудеть и избавиться от болезней

Актуальная проблема для многих.

Врач Михаэла Акст-Гадерманн (Германия) объясняет, как за семь шагов оздоровить кишечник, укрепив в нем хорошие бактерии и устранив плохие. Это защищает нас от воспаления и помогает быть стройнее, утверждает она. Рекомендации эксперта: разнообразие в еде, яблоки, пробиотки, уменьшение вредных компонентов в питании, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

Питаться разнообразно. По словам врача, пищевое разнообразие полезно для кишечника. В нем обитают различные бактерии, и для их питания организм должен получать как можно более разнообразные продукты, считает специалист.

Уменьшать жир и калории. Эксперт объясняет: бактерии Bifido и Akkermansia защищают нас от ожирения и нарушений обмена веществ, снижают риск воспаления в кишечнике. Для того, чтобы эти виды распространялись, он рекомендует пищу с высоким содержанием клетчатки и белков, но с невысоким — углеводов.

Съедать два яблока в день — с кожурой. Ежедневные два яблока, по словам врача, способствуют росту популяции хороших бактерий, а вредных заставляют частично исчезнуть. В частности, эксперименты показывают, что количество хороших бифидобактерий в кишечнике значительно возрастает только после 14 дней употребления яблок.

Отказаться от добавленной фруктозы. Фруктоза в добавленном виде повреждает кишечный барьер, говорит Михаэла Акст-Гадерманн. Она советует всегда внимательно читать информацию на упаковке и избегать продуктов с фруктозой (в первую очередь сладостей, газированных напитков и соков). К свежим фруктам это не относится.

Употреблять продукты с пребиотиками. Цикорий, артишоки, чеснок и лук известны как пребиотики. Для кишечных бактерий, которые делают человека здоровым и стройным, эти пребиотики – желанная еда. Перерабатывая пребиотики, они создают кислую среду, которая в свою очередь стимулирует рост других кишечных бактерий активность которых обеспечивает похудение.

Употреблять продукты с пробиотиками. В группу пробиотиков входят продукты, которые уже содержат полезные для здоровья живые бактерии: натуральные йогурты, квашеная капуста, маринованные огурцы, сельдь, кефир.

Пить кофе без молока. Как объясняет Акст-Гадерманн, кофе без молока улучшает состояние слизистой оболочки кишечника и обеспечивает кислую среду в кишечнике, которая защищает его от размножения вредных бактерий.