«Ми будемо реагувати»: Денис Янтар відповів Зеленському та висловився про зброю

Глава партії Національний корпус Миколаєва Денис Янтар розповів про емоційному розмові з президентом Зеленським і заявив, що добровольці не покинуть Золоте.

В коментарі «5 каналу» Янтар зазначив, що Зеленському слід було б обрати іншу манеру спілкування з добровольцями, однак послався на так званий «емоційний поштовх» у президента.

«Він пішов, а потім повернувся для того, щоб тезисно озвучити те, що він озвучив», — говорить учасник АТО.

Що стосується ситуації з фразою Зеленського «приберіть зброю», мова йшла про людей, які з легальною зброєю приїжджають на позиції Нацкорпуса в Золоте.

«Він хотів, щоб забрали зброю. Ми на це відповіли, що відповідно до законодавства України, ми будемо реагувати», — додав Янтар.

Також він підкреслив, що президент не переконав добровольців — ветерани не мають наміру залишати Золоте.