«Кролик-то де, містер шулер?» У Порошенка звинуватили Зеленського у брехні

Президент України Володимир Зеленський дав обіцянку про скорочення фінансування чиновників на 10%, однак промовчав про збільшення зарплат співробітникам Офісу гаранта.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook пише експерт пулу п’ятого президента Петра Порошенка, політолог Павло Нусс.

Як відзначає аналітик, Зеленський обрадував «публіку» тим, що з наступного року в державному бюджеті передбачено скорочення фінансового утримання чиновників на 10%, проте вже зараз відомо, що консультантам в ОП у 2020 році буде збільшена заробітна плата.

«Помічники в патронатній службі, які є найнижчою ланкою Офісу президента, а це помічники помічників, консультанти консультантів та прес-служба вже зараз отримують від 25 тисяч гривень, а з 2020 р. їм обіцяють 40 тисяч в місяць», — запевняє Нусс.

Таким чином, Зеленський фактично перерозподіляє фінансові кошти на догоду кадрів своєї адміністрації.

«Кролик то де, містер шулер?» – запитує Павло Нусс.