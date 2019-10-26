«Україна знову буде єдиною!» Зеленський зробив гучну заяву після візиту на Донбас

Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки дводенного візиту в прифронтовій селище Золоте.

У своєму телеграм-каналі глава держави розповів, що встиг поспілкуватися з вчителями і лікарями, які, незважаючи на складні умови, продовжують робити свою роботу.

«Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне — всі хочуть миру. Всі готові до розведення», — повідомив Зеленський.

Також від місцевих жителів він дізнався, що на околиці селища в приватному будинку оселилася група озброєних людей. З ними Зеленський напередодні провів жорстку розмову, викликав ажіотаж серед українців.

«Жителі Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Однак готовий і далі говорити і шукати порозуміння. Але одними розмовами війни не закінчити. Мені важливо було почути українців, які очікують світу. Це для мене головне», — сказав президент.

«Ми повинні шукати шляхи і працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною — підкреслюю це. Капітуляції не буде в будь-якому випадку. Це я кажу як президент і Верховний Головнокомандувач. Упевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною», — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента