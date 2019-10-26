28 «суддів Майдану» призначені довічно при президентові Зеленском

За три роки роботи ВККС залишила на посадах близько 100 суддів, які приймали рішення проти активістів Майдану…
Судді, які під час Евромайдана приймали рішення проти його активістів, проходять переатестацію у Вищій кваліфікаційній комісії і повертаються на роботу.
Про це сьогодні повідомляє Слідство.Info.
Під час Майдану майже 350 суддів приймали рішення у справах проти активістів.
За даними Prosud, звільнили з них лише 110 осіб (станом на 1 лютого 2019 р). Частина з них намагаються відновитися через суди.
За три роки роботи ВККС залишила на посадах близько 100 таких суддів.
В цьому році, починаючи з травня, переаттестовались 28 таких суддів. Тепер, за даними проекту, вони призначені на посади довічно і будуть отримувати більш високу зарплату.
Слідство.Info назвала прізвища деяких з них: Андрій Михайленко, Владислав Лисенко, Олександр Луценко, Віталій Українець, Марина Лозинська, Тетяна Шевченко та Ольга Ізовітова-Вакім.