Лугандонизация України почалася — Ілларіонов

Кілька днів тому в цьому блозі було звернуто увагу на те, що публікація 15 жовтня в ФБ Дарки Оліфер, прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми, повідомлення про нібито нові вимоги української сторони на переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи і її гучне обговорення (і засудження) на московських телеканалах насправді жодною мірою не відображали не тільки принципового, але і взагалі будь-які зміни політики адміністрації Володимира Зеленського щодо формули Штайнмайера, нормандського формату, мінських угод і т. п.

Ці дії, очевидно, були лише частиною операції дезінформаційного прикриття зусиль адміністрації Зеленського (а також Кремля?) по об’єднанню України з ОРДЛО.

Про це сьогодні пише відомий політичний та економічний експерт, екс-радник російського президента Андрій Ілларіонов.

Як видно з комментам до згаданого посаді, не всі читачі погодилися з цим спостереженням. Не погодилася з цим висновком і відомий політичний оглядач К. Кирилова через два дні після публікації зазначеного тексту продовжував наполягати на тому, ніби «Київ відмовився від «світу» на умовах Москви».

Елемент невизначеності в цій дискусії якоюсь мірою пояснювався відсутністю прямої реакції на публікацію Д. Оліфер членів українського керівництва, що безпосередньо визначають зовнішню політику країни, – А. Єрмака, А. Богдана, Ст. Зеленського. Те, що було названо їх «гробовим мовчанням», схоже, інтерпретувалося К. Кирилової як «знак згоди» з Д. Оліфер, а мною – в якості вимушеної з їх боку психологічної паузи, викликаної насамперед масовими протестами українських патріотів 14 жовтня проти здійснюється київською владою капітуляції.

Пройшло не так багато часу – всього 8 днів, і «мовчання» закінчилося. Дозволивши тим самим питання про те, «чим все це було»: або кардинальним поворотом української влади від нав’язаної їй капітулянтської парадигми «возз’єднання» до суверенної політики, або все ж операцією прикриття неухильно політики возз’єднання.

23 жовтня Володимир Зеленський дав інтерв’ю газеті «Сьогодні», в якому не залишив жодних сумнівів у незмінності своєї позиції. У його інтерв’ю не прозвучало жодної формулювання, жодної вимоги з «депеші Д. Оліфер» від 15 жовтня, тобто:

— ні розпуску квазигруппировок «Л/ДНР»;

— ні забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

— ні виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

— ні розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення;

— ні забезпечення роботи Центральної Виборчої Комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

— ні встановлення контролю над непідконтрольним Україні ділянкою російсько-українського кордону;

— ні виконання інших пунктів, передбачених українським та міжнародним законодавством і мінськими угодами.

Зате в ньому в черговий раз були відтворені добре відомі пункти здійснюваної ним і в цілому українською владою фактичної стратегії, спрямованої на об’єднання вільної України з ОРДЛО:

— не розпуск Л/ДНР, а прийняття формули Штайнмайера;

— не висновок іноземних формувань, а розведення військ (насправді – відвід ВСУ);

— не відновлення українського правового режиму на Донбасі, а ухвалення закону про особливий статус ОРДЛО;

— не встановлення контролю над кордоном, а переговори в нормандському форматі;

— не свобода дії на Донбасі українських політичних партій, ЗМІ, ЦВК, а зустрічі і переговори з Путіним.

Корр.: Щодо Вашої зустрічі, яка відбулася сьогодні вранці, з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Складна німецька прізвище, але її вже всі українці вивчили…

Ст. Зеленський: Я йому сказав, що завдяки вашій формулі ваше прізвище зараз популярнішими мого прізвища в Україні. У нас була дуже хороша зустріч, предметна зустріч. Усі працюють над тим, щоб у нас з’явилася дата «нормандської» зустрічі. І сам пан президент Штайнмайер теж цього хоче… Не було зустрічі, не було можливості для будь-яких відносин в «нормандському форматі». Тому що «нормандський формат» був зупинений, і з 2016 року не було жодної зустрічі. Тому ніхто не зрозумів, чому колишні представники нашої влади, як… Чому вони так, скажімо так, не розуміють, з приводу чого, як можна говорити про «формулі Штайнмайера» сьогодні, як можна втілювати її в життя, – цього не розуміє ніхто.

Всі хочуть, щоб настав мир, всі нас підтримують, всі підтримують і розведення військ – звичайно, коли є дійсно нормальний високий рівень безпеки на тих КПВВ або на тих ділянках розведення. Інакше ніхто розведення не буде починати. Тому всі підтримують Україну, хочуть, щоб Україна повернула території, своїх громадян… Будемо працювати разом…

Ми домовилися, що у нас повинна бути зустріч, коли ми узгодимо текст так званої формули Штайнмайера, і коли у нас буде розведення на трьох ділянках. На одній ділянці, ви знаєте, у Станиці Луганській, розведення пройшло. Зараз є підготовчі моменти до розведення в Петровському і Золотом. Там розведення не відбувається через порушення режиму тиші, але я думаю, що все обов’язково відбудеться і наступним кроком буде зустріч у «нормандському форматі». Інша інформація мені просто не відома…

Корр.: Яким чином закон про особливий статус Донбасу допоможе нам відновити контроль над зараз непідконтрольному Україні ділянкою кордону?

Ст. Зеленський: Ну, треба дивитися, що це таке – закон про особливий статус. Поки це було розуміння в мінському процесі, про це говорилося, закон був прийнятий. Тобто закон про особливий статус зараз діє, ви знаєте, він вже був прийнятий. Який він буде – це я вже повторююсь, але це правда, – який він буде далі, закон про особливий статус, ми не знаємо. Ми готові обговорювати ці питання і в «нормандському форматі», та готові обговорювати умови цього закону про особливий статус з суспільством, поки його не проголосуємо.

Зверніть увагу: у відповіді на пряме запитання кореспондента про відновлення українського контролю над кордоном саме тема контролю Києва над кордоном повністю проігнорована, замість цього йдуть міркування Зеленського про необхідність ухвалення закону про особливий статус ОРДЛО.

В цілому виходить наступна картина.

Центральна тема інтерв’ю (і мета політики) – щоб Україна повернула території, своїх громадян (тобто об’єднання України з ОРДЛО).

Механізм повернення – закон про особливий статус (тобто порушення правового єдності країни).

Спосіб роботи – будемо працювати разом (з ОРДЛО, Макроном, Меркель, Путіним).

Метод досягнення – переговори з Путіним у нормандському форматі: без дипломатії не можна вирішити це питання. Без розмови не можна вирішити це питання. Без обговорення будь-яких умов не можна вирішити це питання. Без зустрічей не можна вирішити це питання. Сидіти вдома або просто говорити, або завдяки засобам масової інформації, або завдяки особистій уяві, або просто в розмовах у ток-шоу – не можна вирішити це питання. Це питання вирішується, коли говорять… Коли говорять люди на вищому рівні! Коли говорить «Четвірка» в «нормандському форматі» (тобто абсолютно неадекватне уявлення про «людей на вищому рівні!», про «четвірці», «нормандському форматі»).

І, нарешті, чітко сформульований Зеленським абсолютно неприпустимий для нього варіант – ніхто не хоче, щоб було у нас Придністров’ї (тобто Зеленський не хоче ізоляції України від інфікованої політичної тканини).

Мабуть, це ключовий момент для розуміння і мислення і дій Зеленського – принципове неприйняття молдово-придністровського зразка.

Насправді ж єдиний шлях забезпечення миру на Донбасі і одночасного збереження вільної України – це саме молдово-придністровський, грузино-південноосетинський, західнонімецький, південнокорейський варіант. Тобто це припинення вогню, замороження конфлікту, встановлення лінії розмежування, її жорстка оборона, незалежне внутрішньо – і зовнішньополітичне, економічний, соціальний розвиток двох державних утворень – вільного і бандитсько-тоталітарного: Молдови і Придністров’я, Грузії і Південної Осетії, Західної і Східної Германій, Південної та Північної Корей.

Альтернатива молдово-придністровського, грузино-південоосетинському, західнонімецького, південнокорейському варіанті тільки одна – лугандонизация України, тобто інфікування бандитсько-тоталітарної пухлиною політичного тіла вільної країни. Точно так само, як це відбувалося в свій час з інфікуванням комуністичної пухлиною з Північного Китаю усього Китаю, з Північного В’єтнаму – всього В’єтнаму, з гір Сьєрра-Маестра – всієї Куби, з рамзанизацией в останні два десятиліття – всій Росії.

Можна як завгодно намагатися пояснити, чому саме такої долі для своєї країни хоче Володимир Зеленський. Але що не залишає ніякого сумніву, так це те, що це безумовно цілком свідома, ретельно продумана, послідовно здійснювана їм стратегія.

Чи вдасться її втілити в життя – залежить, природно, не тільки від Ст. Зеленського.

Але те, що в цьому полягає його стратегічна мета, тепер ніяких сумнівів немає.