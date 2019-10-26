Пенсіонерів знову обманюють помилковими повідомленнями з «Ощадбанку»

Клієнти «Ощадбанку», які проживають на тимчасово непідконтрольних українському уряду територіях, а також переселенці знову стали отримувати дивні повідомлення про нібито блокування їх карт.
Про це повідомляють самі громадяни, які отримали такі СМС.
Повідомлення виглядає так:
❗️❗️❗️𝗩𝗮𝘀𝗵𝗮 𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝘇𝗮𝗯𝗹𝗼𝗸𝗼𝘃𝗮𝗻𝗮 𝘇 𝗺𝗶𝗿𝗸𝘂𝘃𝗮𝗻 𝗯𝗲𝘇𝗽𝗲𝗸𝘆 𝗯𝗮𝗻𝗸𝘂 𝘇𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗲𝘆 𝘇𝘃𝗲𝗿𝗻𝗶𝘁𝘀𝘆𝗮: 𝟬-𝟴𝟬𝟬-𝟯𝟯𝟮-𝟲𝟱𝟲 𝗯𝗲𝘇𝗸𝗼𝘀𝗵𝘁𝗼𝘃𝗻𝗼. 𝗢𝘀𝗰𝗵𝗮𝗱𝗕𝗮𝗻𝗸.𝘂𝗮
За даними організації «Донбас SOS», при спробі зателефонувати на вказаний номер абонент потрапляє на зловмисників, які намагаються з’ясувати персональні дані клієнта.
«Звичайно ж, перше бажання — зателефонувати за вказаними в СМС номерами і з’ясувати ситуацію.
АЛЕ! Ваш дзвінок — це мета шахраїв. Ніколи не передзвонюйте на номер, з якого прийшло СМС. На цьому номері може бути встановлений тариф за вхідні дзвінки. А також, не варто телефонувати за номером, який вказаний в СМС», — йдеться в повідомленні організації.
При надходженні такого повідомлення:
Громадян закликають пам’ятати: