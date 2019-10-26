Пенсіонерів знову обманюють помилковими повідомленнями з «Ощадбанку»

Клієнти «Ощадбанку», які проживають на тимчасово непідконтрольних українському уряду територіях, а також переселенці знову стали отримувати дивні повідомлення про нібито блокування їх карт.

Про це повідомляють самі громадяни, які отримали такі СМС.

Повідомлення виглядає так:

❗️❗️❗️𝗩𝗮𝘀𝗵𝗮 𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝘇𝗮𝗯𝗹𝗼𝗸𝗼𝘃𝗮𝗻𝗮 𝘇 𝗺𝗶𝗿𝗸𝘂𝘃𝗮𝗻 𝗯𝗲𝘇𝗽𝗲𝗸𝘆 𝗯𝗮𝗻𝗸𝘂 𝘇𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗲𝘆 𝘇𝘃𝗲𝗿𝗻𝗶𝘁𝘀𝘆𝗮: 𝟬-𝟴𝟬𝟬-𝟯𝟯𝟮-𝟲𝟱𝟲 𝗯𝗲𝘇𝗸𝗼𝘀𝗵𝘁𝗼𝘃𝗻𝗼. 𝗢𝘀𝗰𝗵𝗮𝗱𝗕𝗮𝗻𝗸.𝘂𝗮

За даними організації «Донбас SOS», при спробі зателефонувати на вказаний номер абонент потрапляє на зловмисників, які намагаються з’ясувати персональні дані клієнта.

«Звичайно ж, перше бажання — зателефонувати за вказаними в СМС номерами і з’ясувати ситуацію.

АЛЕ! Ваш дзвінок — це мета шахраїв. Ніколи не передзвонюйте на номер, з якого прийшло СМС. На цьому номері може бути встановлений тариф за вхідні дзвінки. А також, не варто телефонувати за номером, який вказаний в СМС», — йдеться в повідомленні організації.

При надходженні такого повідомлення:

Відразу ж зателефонувати в банк.

Використовувати тільки ті номери телефонів, які розміщені на сайті самого «Ощадбанку» або прямо на карті.

Перевірити книгу повідомлень: банк раніше відправляв службові СМС, і всі вони приходили з іншого номера, повідомлення від шахраїв завжди буде відображатися окремо, оскільки номер зловмисників не збігається з банківським.

Звернутися на сайт кіберполіції, де можна перевірити номер телефону, номер банківської карти або сайт на причетність до схем аферистів: це можна зробити за посиланням.

Громадян закликають пам’ятати:

Банк ніколи не присилає смс з звичайного номера;

Співробітник банку ніколи не буде питати персональний код CVV2/CVC.