Зеленський у Золотому назвавши добровольців «групою озброєних осіб»

Володимир Зеленський, який сьогодні відвідав Золоті на лінії розмежування, назвавши добровольців і ветеранів, які осіли у населеному пункті, «групою озброєних осіб».

«Від місцевих дізнався, що на околиці у приватному будинку оселилася група озброєних людей. Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Альо самими лише розмовами війни не закінчити», – написав президент на своїй сторінці у Facebook.

Зеленський зазначив, що мешканці Золотого світу прагнуть та готові до розведення, тоді як ветерани та добровольці считают це капітуляцією.

«Мені важливо було почути українців, які чекають світу. Це для мене головне. Мі маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як Президент і Верховний Головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною», – запевнив президент.

У свою чергу, в штабі ООС заявили, що добровольці зі зброєю перебувають у Золотому нелегально.

«У поширеному сьогодні в соціальних мережах відео Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у населеному пункті Золоті Луганської області, поспілкувався з людьми у військовій формі. Ці люди перебували у приватному будинку і представилися добровольцями. Однак вони не є представниками будь-яких силових відомств чі Збройних Сил України, уповноважених перебувати та діяти у районі проведення операції Об’єднання єднаних Сил. Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих теріторіях у Донецькій та Луганській областях», більше знаним як Закон про операцію Об’єднання єднаних Сил, чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю. Люди, які спілкувалися з Президентом, не належать до жодної з таких категорій, а відтак перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи вказаний Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у населений пункт Золоті на Луганщині, де вони облаштували так званий останній блок-пост.