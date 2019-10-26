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«Будуть вибивати!» Озброєні «нелегали» в Золотому пішли проти Зеленського

26.10.2019

Озброєні люди у військовій формі, з якими в Золотому спілкувався президент України Володимир Зеленський, поставили йому жорсткий ультиматум.

Так, екс-боєць «Азова», а нині голова політичної партії «Національний корпус» в Миколаївській області Денис Янтар опублікував у Facebook відеозвернення.

Він заявив, що має інформацію про те, що добровольців нібито «будуть вибивати» з Золотого, оскільки вони зривають розведення військ в селищі.

«Ми знаємо, що ми на своїй землі, ми знаємо, що ми нікуди не підемо, а там хай роблять, як знають! Ми точно знаємо, що ми на своєму місці!» — сказав він.

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