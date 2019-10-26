Кучеренко: «Герус є неприкритим лобістом одіозною бізнес-групи»

Реальні ринкові регулятори — НКРЭКП і АМКУ — практично паралізовані саме завдяки зусиллям колеги Геруса.

Щодо вчорашніх «дебатів» у Савіка Шустера з проблем енергоринку.

Про це кілька хвилин тому написав у Фейсбуці народний депутат з фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко, коментуючи свою вчорашню розмову з депутатом Андрієм Герусом з фракції «Слуга народу» в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером» на телеканалі «Україна».

Абсолютно зрозуміло, що в такому форматі і в такому складі обговорювати серйозні проблеми безперспективно. Просто — глядачі повинні зрозуміти, що на таких складних ринках завжди (!!!) присутній в тій чи іншій мірі державне або міждержавне регулювання.

Яке забезпечує на підставі вельми складних регламентів та процедур рівноправність і конкурентність для всіх суб’єктів.

Або, у разі монопольного становища, спеціальне держрегулювання.

Основна проблематика нинішньої ситуації в енергосекторі України полягає в тому, що таким «регулятором» сам себе призначив хтось Андрій Герус, який переконав вище керівництво країни в тому, що він знає, як воно має бути.

Абсолютно зрозуміло, що за ним і за таким підходом стоять цілком конкретні бізнес-групи з абсолютно конкретними інтересами і великими грошима.

Підкреслю, що Пан Герус сьогодні одночасно є Головою Комітету з енергетики ВР, Представником президента в Кабміні, неприкритим лобістом одіозною бізнес-групи та Президентом Асоціації споживачів енергетичних і житлово-комунальних послуг.

А реальні ринкові регулятори — НКРЭКП і АМКУ — практично паралізовані саме завдяки зусиллям колеги Геруса.

Навантаження безумовно непосильне і психологічно дуже складна для однієї персони.

Я не збираюся вдаватися в аналіз психологічних проблем колеги Геруса — це тепер проблема фракції СН і особисто президента Володимира Зеленського.

Я лише хочу зазначити, що саме у зв’язку з грубими порушеннями норм і регламентів роботи ВР та її комітетів, колегою Герусом була створена ця та інші проблеми.

І це тільки початок.

Стадіон так стадіон!

Думай Ті!)