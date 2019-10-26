Зеленський розпорядився призначити Ташеву зампостреда в Криму

Гарант Конституції України Володимир Зеленський розпорядився призначати Тамилу Ташеву, координатора громадської організації «КрымЅОЅ», заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим.

Про це стало відомо з розпорядження президента України від двадцять п’ятого жовтня, яке було оприлюднено у суботу.

У розпорядженні гаранта Конституції України Володимира Зеленскго йдеться: «Призначити Ташеву Тамилу Равилиевну заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим». Наскільки відомо, Таміла Ташева є координатором громадської організації «КрымЅОЅ». Під час виборів у Верховну Раду України вона балотувалася на парламентських виборах від партії «Голос» під двадцять шостим номером у списку.

Наскільки відомо, раніше сьогодні ми вже повідомляли, що Верховний головнокомандувач Збройними силами України Володимир Зеленський побував на передовій в Золотому-4, де було зірвано розведення військ. Зокрема, президент поспілкувався з добровольцями про подальших діях, проте, наскільки відомо, успіхом це не завершилося.