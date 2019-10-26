Під Дніпром злочинець в поїзді для ув’язнених вбив солдата

25 жовтня в спеціальному вагоні, призначеному для перевезення заарештованих, злочинець убив молодого солдата Нацгвардії.

Про це повідомляє екс-перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався в складі пасажирського поїзда “Маріуполь-Львів”. Зловмисник Дмитро Бевзюк, який засуджений на довічне ув’язнення, намагався втекти. У зв’язку з цим він напав на військовослужбовця Нацгвардії України – солдата 1998 року народження. Внаслідок отриманих травм боєць помер на місці.

“За вбивство солдата, а взагалі просто ще молодої людини при виконанні своїх обов’язків, цьому звіру нічого не буде, тому що він і так відбуває довічний термін і може вбивати, перебуваючи за гратами, хоч кожен день”, – зазначив Аброськін.