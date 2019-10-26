Заступник міністра оборони: Прямі переговори повинні проходити в Донецьку, а не в Мінську

Війна не тільки стомлює суспільство, вона не сприймається суспільством. Тому формат і місце переговорів потрібно змінити.

Про це в інтерв’ю виданню «Хартія 97» заявив новопризначений заступник міністра оборони України генерал-майор Олександр Поліщук.

«Я абсолютно підтримую тезу про те, що потрібно проводити прямі переговори. Всі наші попередні спроби виправити ситуацію, знайти рішення для військового конфлікту через мінські і нормандські формати, будь-які інші механізми – не призвели до світу», — упевнений заступник міністра оборони України.

Він також запропонував нову площадку для переговорів. «Вважаю, що такі прямі переговори мають відбуватися, наприклад, в Донецьку», — заявив Поліщук.

Одночасно заступник міністра оборони України підтримує позицію президента Зеленського і виступає за прямі переговори з Путіним, а з іншого боку — пропонує ліквідувати переговорний майданчик у Мінську.