«Їздити в бронетранспортері»: представник Зеленського розповів про погрози вбивства і втік від Шустера

Нардеп від «Слуги народу» і голова комітету ВР з енергетики і ЖКГ Андрій Герус заявив про погрози на свою адресу.

В ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером» він заявив, що енергетична незалежність не може розглядатися в площині патріотизму.

«З 1 жовтня деякі підприємства почали шукати електроенергію за кордоном — у Росії, в Білорусі. Як тільки ця електроенергія пішла (близько 1%, що не становить ніякої загрози для енергетичної безпеки), відразу на українському ринку почали відбуватися чудеса: ціна почала знижуватися», — заявив Герус.

«Це питання суто комерційний, коли монополія заробляє надприбутки. Напевно, не даремно я отримував погрози, що мені краще їздити в бронетранспортері. А потім навіть мені були погрози вбивством. Тому я до всіх цих історій тверезо ставлюся», — сказав нардеп.

Потім він раптово покинув студію. «Савік, я мушу бігти. У мене ще одна робоча зустріч є», — сказав він, відмовившись затриматися ще хоча б на кілька хвилин.