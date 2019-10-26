Добровольці: Зеленський наказав викинути нас з Золотого

Добровольці, які влаштували блокпост в зоні розведення військ біля селища Золоте, заявили, що президент України Володимир Зеленський наказав їх викинути.

Відповідну заяву опубліковано на Telegram-каналі «Останній блок-пост».

«Сьогодні президент Володимир Зеленський намагався умовити нас залишити позиції. Йому це не вдалося. Після хамського розмови з нами вранці і поширеного відео в соцмережах він віддав особистий наказ викинути нас з Золотого», — заявили добровольці.

Ветерани війна з Росією додали, що не підуть на капітуляцію.

«Хочемо нагадати, що ми — ті ветерани, які визволили Маріуполь, Мар’янку і з десяток українських міст. Ми втратили побратимів, але не здали ворогові жодного клаптика української землі. Ми прикривали ваші спини, поки ви сиділи в тилу. Зараз ви змушуєте нас капітулювати, але ми на це не підемо», — заявили ветерани війни.

Ветерани додали, що залишаються в селищі до останнього.

«Ми назвали нашу акцію «Останній блок-пост» і ми залишимося тут до останнього, чого б нам це не коштувало. Ми тут на законних підставах. Це наш конституційний обов’язок захищати Україну та її громадян», — додали ветерани АТО.