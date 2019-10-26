«Гроші на щасливе дитинство»: ВРУ пропонує збільшити суму виплат при народженні дитини

Депутати Верховної Ради України запропонували Кабінету міністрів піти на підвищення суми виплат при народженні дитини.

Зокрема, про подібний крок йшлося у постанові ВРУ №2000-П. Саме він говорить про затвердження парламентом проекту державного бюджету на 2020 рік. Варто зазначити, що на сьогоднішній день сума виплат при народженні першого малюка складає 41,3 тисячі гривень. У Верховній Раді України вирішили, що цих грошей для забезпечення дитини не досить. Тому, згідно думку депутатів, вищезгадана цифра має зрости до 100 тисяч гривень. Відповідно, при народженні другого малюка батьки зможуть отримати 200 тисяч гривень. А от за третю і кожну наступну дитину держава зобов’язана платити 400 тисяч гривень. Збільшиться і сума компенсацій в рамках програм «Муніципальна няня» і «Пакунок малюка».

Депутати вважають, що державі під силу реалізувати впровадження такого роду підвищень. Адже у ВРУ сподіваються на надходження грошей до держбюджету завдяки детінізації ринку алкогольних напоїв і перегляду податкових пільг.