Для захисту Золотого є армія і поліція, інші збройні формування там не потрібні, — помічник президента Єрмак

Андрій Єрмак, помічник президента України, який їздив у Золоту разом з Володимиром Зеленським, прокоментував візит.

Його слова наводить главред Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов у Facebook:

«Вчора президент приїхав на фронт у Золоте, і ми відразу вийшли на передову. Провели нараду з військовими, представили нового голову Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая. Президент перевірив готовність до розведення військ. Наступного ранку ми відвідали школу, поспілкувалися з вчителями, зайшли в місцевий магазин. Скрізь президент намагався поговорити з людьми. Всі місцеві жителі виступають за розведення військ у цьому районі. Ми здобули підтримку людей. Але нам також сказали, що заїхали кілька груп озброєних людей в Золоте, і президент вирішив поговорити з цими людьми. Одна з груп розміщувалася в будинку Золотом, не на передовій. Там знаходилося близько 10 осіб, з зареєстрованою зброєю, у формі. Президент також почав з ними розмову про світ, розведенні військ. З ними говорили і місцеві жителі при нас, пояснювали. На жаль, але ці люди були налаштовані на негатив. Тому конструктивний діалог не вийшов. В кінці було сказано президентом: «Знаю, що є зброя — приберіть. Ви знаходитесь тут зі зброєю незаконно». Для захисту Золотого є армія, є поліція, інші збройні формування там не потрібні. Безпека людей буде забезпечена».