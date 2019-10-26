Телеведуча: в Офісі президента забули, що армії довіряють 65%, а волонтерам ще більше – 69%

Володимир Зеленський втрачає відчуття реальності швидше, ніж його п’ять попередників. За «послухай, я президент цієї країни. Адже Я не лох якийсь» обов’язково настає «пішли всі нах, я президент. Що хочу те і роблю».

Про це у своєму блозі пише телеведуча і блогер Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Вона зазначає, найбільше цікаво, чи є у Зеленського люди, які серйозно працюють з соціологією? Так от ця сама соціологія говорить, що люди не довіряють тільки Зеленського і такий великий рейтинг, вони також довіряють волонтерам (69%) і армії (65%). Тому «я тебе прийшов і сказав – зброя прибери. А ти мене не переводь стрілки на акції» — це фікція.

Марина Данилюк наголошує, пояснювальна від Зеленського після скандального інциденту не витримує ніякої критики. Вона в тому стилі, що почув від місцевих, як на околиці в приватному будинку оселилася група озброєних людей, от і відреагували. Біда президента Зеленського в тому, що він вплутався в суперечки з тими людьми, завдяки яким йому є де бути президентом, але президент вперто не хоче бачити об’єктивну реальність. Коли говорять про мітинги і акції «Ні – капітуляції» — він затикає рота. Це дуже погано може закінчиться.