«Хоч нах*й не послали»: ветеран АТО висміяв Зеленського та Бурштину

Ветеран російсько-українського конфлікту на Донбасі Валерій Прозапас прокоментував інцидент з участю Зеленського, розкритикувавши президента і добровольця Дениса Бурштину.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він пише, що помилився в Зеленском, так як президент своєю поведінкою продовжує ігнорувати добровольців.

«Це означає, що серед його оточення, яке приймає рішення, немає нікого впливового, хто б допоміг прогресувати Зеленському на посаді», — вважає Прозапас.

За його словами, Зеленський фактично ставить під питання демократію в країні: ситуація дійшла до того, що «некомпетентне хамоватое керівництво» фактично знищує державність».

Також він згадав про публікацію в мережі, яке приписують Денису Янтарю, раніше який заявив, що «хоч поулыбаемся, всяко краще, ніж офигевать з вчинків Порошенко і його ко».

«»Усміхнулася», бро? З іншого боку, хоч нах*й не послали. Питання, хто в цій ситуації найгірше – виборець або його слуга», — підкреслив ветеран ООС.