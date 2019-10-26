Коломойського цікавить зняття арешту із заставленого майна, а не «ПриватБанк» — експерт

Колишнього власника націоналізованого «Приватбанку» Ігоря Коломойського найбільше цікавить зняття арешту із заставленого майна, а не компенсація за цю фінустанову.

Таку точку зору в коментарі кореспонденту ГолосUA висловив економіст Олександр Охріменко.

«Держава платити не збиралося за «ПриватБанк», конфлікт зовсім в іншому. Там є залоги – серйозні. Я так розумію, що «ПриватБанк» припинить «віджимати» заставне майно Коломойського, і сам борг буде реструктуризований на довгий час. Тобто, грубо кажучи нададуть можливість реструктуризують кредити років на 10», — зазначив А. Охріменко.

Експерт пояснив, що для І. Коломойського є необхідним зняття арешту із заставленого майна, щоб його перестали «віджимати»

Наприклад, хотіли віджати завод, який знаходиться в заставі і Коломойський природно проти. Якщо питання вирішиться таким чином – кредити виплачуються, і застави не «віджимаються», то Коломойського це повністю влаштовує. Для нього важливо, щоб заводи працювали і їх «не кошмарили», зняли арешти», — резюмував А. Охріменко.