Блогер: у «95-му кварталі» прийнято насміхатися над українською армією. У суспільстві, поки що, на щастя, немає

Користувачі мережі продовжує буквально «кипіти», обговорюючи скандальний інцидент під час спілкування президента Зеленського з добровольцями в Золотом.

Складно сказати точно уявлення це було чи не подання, але шоу вийшло досить кумедне і досить огидне.

Про це у своєму блозі пише український блогер з ніком Mason Lemberg.

Він зазначає, що не прийнято в Україні грубіянити людям у військовій формі. Не сприймає це товариство. Незалежно від того справжні військові чи ні. Сам факт хамства людей у військовій формі не сприймається. У «95-му кварталі» прийнято насміхатися над українською армією. У суспільстві, поки що, на щастя, немає. Особливо огидно звучать фрази від президента «йди в армію», який сам не був в армії, не проходив військову службу. Про комплекси, які за розміром перевищують самого Наполеона, взагалі нічого говорити.

Блогер пише, складно сказати, хто там придумав історію про те, що всі, хто проти відводу військ повинні йти на фронт, але це свідомо провальний тезу. Той чоловік, який обіцяв – той і повинен робити. Президент же не уявляв шляху, як він це буде робити, він же не аналізував свій план на предмет його реалістичності та можливості втілення. Він просто обіцяв, значить повинен просто робити.