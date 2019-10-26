ЗМІ: Солдат-строковик, який убив у РФ вісьмох товаришів по службі, був жертвою «дідівщини»

Солдат-строковик Раміль Шамсутдінов з військової частини в російському Забайкаллі убив вісьмох товаришів по службі з-за постійних знущань з їх боку. Про це пишуть росСМИ.

За даними джерел, слідство розглядає, зокрема, версію про те, що Шамсутдінов міг піддаватися переслідуванню за національною ознакою.

Один з рядових забайкальської військової частини розповів, що інцидент зі стріляниною може бути пов’язаний зі старшим лейтенантом Данилом П’янковим, який був убитий Шамсутдиновым.

«Під час моєї служби кілька років тому, коли ми йшли в караул, він постійно вимагав, щоб ми йому купили щось поїсти. Він постійно всіх принижував, він був (нецензурна лайка), по-іншому його назвати не можу», — розповів солдат по імені Дмитро Д.

Він також згадав, що коли заступив у свій перший караул, то йому не давали спати чотири ночі поспіль і змушували вчити статут. Крім того, П’янков змушував його і інших солдатів п’ять годин поспіль знімати і одягати захисний костюм. Таким чином він зганяв на рядових злість.

Фото: П’янков і Шамсутдінов

Дмитро Д. вважає, що, можливо, Шамсутдінов не витримав подібних знущань. За словами солдата, після трагедії всім скасували звільнення, а також в частині нібито шукали телефон Шамсутдинова і навіть оголосили нагороду тому, хто його знайде.

Раміль Шамсутдінов

Фото: Рустем Адагамов/Facebook

Нагадаємо, 25 жовтня під час зміни варти військовий ремонтно-технічної бази відкрив вогонь по своїм товаришам по службі з табельної зброї. У результаті загинули вісім солдатів і ще двоє отримали поранення.