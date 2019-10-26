«Готуємо гасові лампи»: опалювальний сезон в Україні під загрозою

З України йде «бабине літо», в зв’язку з чим українці згадали про початок опалювального сезону, який офіційно повинен був стартувати ще 15 жовтня. Але із-за аномально теплої погоди, до опалення почали підключати тільки об’єкти соціальної сфери, і то за заявкою.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Станом на 25 жовтня, тепло до квартир почали подавати у 12 областях. Чиновники запевняють, що жодних проблем з опалювальним сезоном в 2019/2020 році не буде, але все ж деякі ускладнення є.

Старт опалювального сезону в Україні

Офіційно подавати тепло українцям повинні були ще з 15 жовтня, але у зв’язку з досить теплою погодою, подачу відклали. Як відомо опалювальний сезон починається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб становитиме нижче 8 градусів.

Втім, об’єкти соціальної сфери почали підключати раніше, наприклад, у лікарнях Івано-Франківська тепло пустили ще 4 жовтня, після почали опалювати майже всі навчальні заклади.

З 7 жовтня тепло в лікарнях, садочках та школах пустили в Тернополі, Луцьку, Ковелі та Черкасах. Найгірша ситуація поки дотримується у Львівській, Чернівецькій та Херсонській областях, там, станом на 25 жовтня тепло не дали навіть у лікарнях.

Невтішними є показники по Волинській та Одеській областях, там поки вдалося підключити дуже мала кількість об’єктів соціальної сфери.

За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій станом на 25 жовтня опалювальний період розпочато у 23 областях та місті Київ. Житлові будинки опалюються в 13 областях. Найбільш тепло зараз в Івано-Франківській та Вінницькій областях, там підключено вже більше половини житлових будинків.

Мінрегіон

Де є проблеми

А проблеми є у трьох міст – це Новий Раздол та Новояровск у Львівській області, і багатостраждальна Сміла на Черкащині.

У перших двох містах причиною запізнення з подачею тепла називають незадовільну роботу керуючої компанії, яка не може запустити місцеві ТЕЦ. Із-за затримки зарплат тепловикам котельні можуть і не запустити.

Раніше голова обласної адміністрації Маркіян Мальський розповів, що ситуацію контролюють і планують виділити додаткові кошти на запуск ТЕЦ. Але поки ситуація залишається без змін.

Більш того, в п’ятницю, 25 жовтня, стало відомо, що мер Нового Роздолу подав у відставку. Разом з ним пішов і його перший заступник.

Депутат Львівської обласної ради Володимир Гірняк, який повідомив цю новину, вважає, що все це пов’язано з проблемами на Новороздольской ТЕЦ.

«Із-за критичної ситуації на Новороздольской ТЕЦ сьогодні мер Нового Роздолу та його заступник подали у відставку. Місто, який і так на межі теплового колапсу, залишився без керма. Особисто тільки спілкувався з паном Мелешко, який підтвердив цю інформацію. Ситуація вимагає негайної реакції. Ми повинні правовим методом забезпечити виділення коштів і запустити тепло. Не можна допустити доведення атмосфери в місті до критичної позначки», – написав Гірняк.

Зазначимо, що 18 жовтня у Верховній Раді ситуацію в Новому Роздолі визнали надзвичайною.

Що стосується Сміли, то в 70-тисячному місті вже третій рік поспіль зривається початок опалювального сезону. Торік опалення подали лише 17 листопада, і то після втручання у надзвичайну ситуацію тодішнього президента Петра Порошенка.

Проблеми з теплопостачанням виникли через багатомільйонних боргів газопостачальнику. Ці гроші досі не повернуті, коштів на погашення боргу в бюджеті міста немає. У такій сумній ситуації жителі Сміли опинилися за приватної компанії «Смелаэнергоинвест», яка 8 років була монополістом щодо постачання тепла в місті. Але, як виявилося, всі ці роки приватник накопичував борги перед «Нафтогазом», сума боргу склала близько 64 млн грн.

Яка ситуація по Україні

За повідомленням «Нафтогазу», станом на 25 жовтня, запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 21 мільярд кубічних метрів. Це більш ніж на 4,4 мільярдів кубічних метрів перевищує торішній показник, і є рекордними за останні десять років.

На думку енергетичних експертів, такого обсягу цілком може вистачити до закінчення опалювального сезону.

Але одних запасів газу виявляється недостатньої, для того, щоб опалювальний сезон пройшов без ексцесів. Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, є ряд причин, які можуть створити проблеми з подачею тепла у домівки українців.

«Дуже багато Проблем, насамперед це стосується низьких запасів вугілля. По-друге, низький тариф для атомної генерації. Протягом багатьох років це призводить до того, що є високі ризики технічних неполадок, і того, що блоки можуть бути виведені з ладу в зимовий період», – сказав він.

Наступна проблема, яку бачить Омельченко – це припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Енергетичний експерт зазначає, що тоді українська газотранспортна система буде працювати у внепроектном режимі, що може привести до серйозних ризиків в окремих містах та районах.

«Ще один серйозний ризик – це величезні борги, які зараз становлять понад 30 млрд гривень. Державні шахти знаходяться в жахливому стані. Є неясність з «Укренерго», його управління не є достатньо прозорим, знову задіють неринкові схеми. Та НКРЕ у нас висить у повітрі, оскільки там звільнилося два члена, і склад регулятора по суті нелегітимний», – пояснив він.

Омельченко сумнівається в здатності діючого уряду справлятися з вищезазначеними проблемами, тому ситуація буде ставати гірше з кожним роком.

«У нашого уряду не вистачає ні компетенції, ні знань, ні управлінських механізмів, щоб вирішувати серйозні питання. Поки ми йдемо за тим старим запасам, які ми ще маємо з попередніх періодів. Але якщо нічого не робити, якщо продовжуватиметься деградація державного управління, то врешті-решт ми прийдемо до ситуації, коли доведеться переходити на гасові лампи», – підсумував ситуацію енергетичний експерт.