Муждабаєв: президенту треба слухати тих, хто готовий віддати життя за Україну, а не тих, хто готовий обміняти Україну на своє життя

Український блогер Айдер Муждабаєв у своєму блозі пише про те, що, якщо «поговорити з людьми» там, то вони будуть не тільки за розведення військ, але і за те, щоб туди прийшов Путін. Правда, вони прямо про це не скажуть, але будуть мати на увазі.

Блогер зазначає, президент повинен знати, що фронті нічого не працює, крім російського телебачення. Це по суті – «росіяни зомбі». Це чудові співрозмовники, щоб здати Україну. Найгірші порадники з усіх, кого можна собі уявити. Це сигнал тим, хто за Україну, що звідти треба бігти.

За словами Айдера Муждабаева, він особисто не бажає президентові Володимиру Зеленському прислухатися до порад місцевих. Інакше і Зеленському, і всі іншим українцям доведеться бігти до Києва, а то й до Львова. Найстрашніше, що не всі добіжать, і це все сумно закінчиться. На думку Муждабаева, президенту України треба слухати тих, хто готовий віддати життя за Україну, а не тих, хто готовий обміняти Україну на своє життя.