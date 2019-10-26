Президент Чилі попросив уряд піти у відставку із-за протестів

Президент Чилі Себастьян Піньєра попросив всіх міністрів подати у відставку, щоб здійснити перестановки в уряді на тлі протестів.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

“Я попросив всіх міністрів подати у відставку, щоб сформувати новий кабінет”, – сказав він.

Крім того, президент Чилі “має намір скасувати надзвичайний стан у всіх регіонах починаючи з неділі”.

Нагадаємо, в Чилі 25 жовтня на чергову акцію протесту вийшли більше мільйона чоловік. Ця демонстрація стала наймасовішою в історії країни. Протягом останнього тижня учасники мітингів виступали проти соціально-економічного порядку, низьких зарплат і пенсій, високу вартість медичного обслуговування та освіти. У перші кілька днів демонстрації переросли в підпали і грабунки. В результаті президент Себастьян Піньєра скасував рішення про підвищення цін на проїзд в метро, через якого почалися заворушення, але протести не припинилися.