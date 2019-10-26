На Японію обрушилася смертельна негода

У п’ятницю, 25 жовтня, негода обрушилися на східні регіони Японії, загинули десять людей.

Сильні проливні дощі накрили регіон. Крім загиблих також ще троє людей вважаються зниклими без вести.

У місті Ітіхара, що в префектурі Тіба, у п’ятницю за 12 годин випало понад 280 мм опадів. Це більше середньомісячної норми для жовтня. За даними Японського метеорологічного агентства, в містах Сакура і Камогава (також префектура Тіба) у цей же проміжок часу було зареєстровано більше 240 мм опадів.

За даними Kyodo, основний удар стихії припав на префектури Тіба і Фукусіма в східній і північно-східній Японії. В суботу вранці, 26 жовтня, там відновили пошуково-рятувальні роботи.