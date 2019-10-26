Попросився в туалет: з’явилися деталі вбивства засудженим нацгвардейца під Дніпром

Стало відомо, що насправді відбувалося в поїзді, що прямував за маршрутом Дніпро – Кривий Ріг, у якому засуджений до довічного ув’язнення злочинець убив конвоїра, військовослужбовця Національної гвардії.
Так, журналісти ТСН з’ясували, що засуджений попросив відвести його в туалет і в цей момент напав на військовослужбовця.
21-річний солдат Нацгвардії загинув на місці – це було поранення в область серця. Однак офіційних висновків судмедекспертів ще немає, а в НГУ відмовилися від будь-яких коментарів до завершення слідства.
Відомо, що нападника одразу вдалося знешкодити і відібрати зброю. Інших постраждалих немає.
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