Попросився в туалет: з’явилися деталі вбивства засудженим нацгвардейца під Дніпром

Стало відомо, що насправді відбувалося в поїзді, що прямував за маршрутом Дніпро – Кривий Ріг, у якому засуджений до довічного ув’язнення злочинець убив конвоїра, військовослужбовця Національної гвардії.

Так, журналісти ТСН з’ясували, що засуджений попросив відвести його в туалет і в цей момент напав на військовослужбовця.

21-річний солдат Нацгвардії загинув на місці – це було поранення в область серця. Однак офіційних висновків судмедекспертів ще немає, а в НГУ відмовилися від будь-яких коментарів до завершення слідства.

Відомо, що нападника одразу вдалося знешкодити і відібрати зброю. Інших постраждалих немає.