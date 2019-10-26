«Це захоплення!» Росія висунула США гучне звинувачення і показала фото

Міноборони Росії звинуватив США в тому, що вони покривають нібито незаконний видобуток нафти в Сирії. В обговоренні їх версію нещадно розкритикували.

Заяву про це з’явилося на сторінці відомства в Facebook. Там вважають, що сировина бензовозами вивозиться в інші країни підконтрольної США компанією «Сэдкаб». А в разі нападів на такі каравани Вашингтон приваблює сили спеціальних операцій і бойову авіацію.

«Як свідчать представлені знімки космічної розвідки Міноборони Росії, сирійська нафту і до, і після розгрому терористів ИГИЛ в Заевфратье, під надійною охороною військовослужбовців США активно добувалася і масово прямувала бензовозами на переробку за межі Сирії», – заявили в Росії.

Там вважають, що виручені гроші йдуть на фінансування американських спецслужб. У РФ навіть зробили розрахунки, якою може бути виручка: «З урахуванням того, що вартість одного бареля сирійської контрабандної нафти становить $38, щомісячна виручка цього «приватного бізнесу» американських державних служб перевищує $30 млн».

Докази В Міноборони РФ опублікували супутникові знімки. Правда, встановити, що саме на них зображено, коли вони були зроблені і кому належить нібито знаходиться там техніка, неможливо.

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

«Сенсацію» від Росії, до речі, вже розгромили в коментарях під повідомленням на Facebook.

«Шановні, а як ви вважаєте так цікаво: виручка $30 млн. в місяць при вартості $32 за барель? А тепер давайте порахуємо разом. Один бензовоз вміщує максимум 30 кубометрів нафти. Це близько 188 барелів. Таким чином один бензовоз може максимум вивести $5875. Щоб вкрасти $30 млн, треба зробити 5106 рейсів. Ділимо на 30 днів місяця і отримуємо 170 рейсів щодня! Це який же автопарк бензовозів і супроводжуючих машин потрібно мати щоб це здійснити?!», – написав Роман Толб.

Інші звертають увагу, що видобуток нафти напівкустарним способом у зруйнованій країні мізерно мала, щоб представляти якийсь інтерес.

«Сумніваюся, що американцям цікаві ці, навіть не краплі, а молекули нафти, в морі їх імпорту, що становить 600 млрд щорічно. Скоріше це курди або зелені качають і продають, щоб фінансувати себе ж самих. Зрозуміло, що це все робиться під заступництвом США, але це точно не американські нефтевозы – це просто не має сенсу, на тлі гігантських обсягів їх споживання нафти», – написав Роман Федорович.