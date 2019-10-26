Доброволець, з яким Зеленський завів суперечку, розповів, про яку зброю йшлося

На думку ветерана АТО, президентові слід було б краще підбирати манеру спілкування

«5 канал» поспілкувався з опонентом в суперечці з Президентом Зеленським у Золотом. Ним виявився Денис Янтар — ветеран АТО і глава Національного корпусу в місті Миколаїв.

За словами добровольця, Зеленський вже без камер повернувся і просив прибрати зброю.

«Що можливо йому не сподобалося? Що я йому нагадав про те, що вчора були акції по всій Україні? Він президент, і я вважаю, що, звичайно, йому варто трохи краще підбирати манеру спілкування. Однак насправді, це не повинно бути спілкування, мені здається, на камери. У нього був емоційний поштовх, насправді. Він пішов, а потім повернувся для того, щоб тезисно озвучити те, що він озвучив. Ситуація була відносно легального зброї, яка відповідно до законів України є у деяких людей, які приїжджають до нас в Золоте, і він хотів, щоб забрали зброю. Ми на це відповіли, що відповідно до законодавства України, ми будемо реагувати. Якщо доведуть правомірність таких вимог, що ми будемо робити? Мабуть, далі будемо спілкуватися», — прокоментував ветеран АТО.

Нагадаємо, під час візиту Зеленського в Луганську область один з добровольців запитав, чи зустрінеться Володимир Зеленський з ветеранами, щоб обговорити акції. На це президент відповів, що приїхав обговорити заплановане розведення, а не акції. Між співрозмовниками виник спір, у якому Зеленський підкреслив «ти мені взагалі ніяк не можеш ультиматуми озвучувати».