В Україні з’явиться онлайн-бібліотека

Українці недостатньо уваги приділяють читанню – і цю ситуацію потрібно змінювати. Про це заявив міністр культури Володимир Бородянський.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Для того, щоб люди більше читали, у них повинна бути звичка читати. Звичка читати формується в школі, в сім’ї, в дитинстві. Тому частина наших дій, зусиль і коштів буде разом з МОН спрямована на те, щоб така звичка з’являлася в школі. Це перше. І друге – це наявність контенту, тобто наявність цікавих книг», – пояснив він.

За його словами, влада розглядає варіант підтримки електронних книг і створення онлайн-бібліотеки літератури українською мовою.

«Зараз ми працюємо. Український культурний фонд разом, зараз вже приєднається Міністерство цифровий трансформації щодо створення української електронної бібліотеки. Для того, щоб у кожній школі, у кожному місті, де є інтернет або де він буде найближчим часом, була можливість дитині дістатися до книжки», — зазначив міністр.

На його думку, у такий бібліотеки має бути хоча б частково державне фінансування, а для користувачів сервіс повинен бути безкоштовним.

«Ми плануємо, що кілька назв будуть взагалі безкоштовні, тобто держава буде оплачувати. Я не знаю, скільки зараз, тому кілька, 10, 20, 30… Ми подивимося. І будь-яка людина зможе читати це. Доступ ми забезпечимо, наприклад, електронним способом», – пояснив керівник Мінкульту.

Також Бородянський пообіцяв, що фінансування Інституту книги не буде скорочено, зате уряд буде підтримувати вітчизняне книговидання і молодих авторів.

«У нас будуть програми підтримки молодих українських авторів, підтримки видання українських молодих авторів та інше. У нас будуть програми підтримки перекладу з іноземної мови на українську», – зазначив міністр.