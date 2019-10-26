«Щоб усунути Зеленського»: бойовики заявили, що Порошенко готує на Донбасі теракти

На території Луганської області на одному з підприємств хімічної промисловості ТОВ НВП «Зоря» в Рубіжному, нібито був запланований терористичний акт.

Про це заявив представник так званої «народної міліції ЛНР» під час брифінгу Яків Осадчий. Таким своєю заявою Осадчий продублював заяву власного колеги з «ДНР» Басурина Едуарда, який розповідав про підготовку терористичних актах на хімічних підприємствах Донецької області.

Таким чином, за словами Осадчого, про «резонансних провокації поблизу лінії зіткнення», які готуються, дізналася «розвідка Луганської народної республіки». Отже, за словами бойовика, їм стали відомі плани «цілого ряду посадових осіб Збройних сил України, призначених ще колишнім президентом української держави Петром Порошенком, які так і залишилися під його контролем». В цей же час прихильник «російського світу» зазначив, що головним об’єктом запланованого «терористичного акту» є завод «Зоря» в Рубіжному, який виробляє сільськогосподарські добрива та інші хімічні речовини для різних галузей промисловості.

Представник терористичної «народної міліції» додав: «Результатом таких провокацій має стати різке загострення обстановки на лінії зіткнення, в якому будуть звинувачені Народні Республіки». Наостанок терорист додав, що за терактами обов’язково підуть багатотисячні мітинги, організовані Порошенко, на яких будуть вимагати імпічмент Зеленському.