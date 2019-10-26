Журналіст: для Зеленського добровольці на «нулі» вороги, тому що заважають «миротворити»

Сподобатися сьогоднішня поведінка президента по відношенню до військового в Золотому може тільки гопникам. Самим військовим і тим, у кого військові користуються високим рівнем довіри – навряд чи.

Про це в ефірі одного з каналів розповів журналіст Юрій Луканов.

На його думку, Зеленський так себе веде по відношенню до військових, тому що, по-перше, не сприймає їх як своїх захисників, а ворогів. Вони для нього вороги, так як заважають «миротворити», тобто піти на поступки Путіну, щоб установити мир, але, де-факто капітуляцію. По-друге, у Зеленського нічого не виходить у миротворчому процесі – тому він психує. Здати країну йому заважають військові і активна частина суспільства. А погодитися на цілком логічні вимоги України, які президент повинен висувати, не хоче Путін.

Луканов підкреслює, якщо Верховний головнокомандувач, яким в армії і так, м’яко кажучи, неоднозначне ставлення, не розуміє, що так налаштовувати проти себе армію не можна, то він в кінцевому підсумку може отримати те, від чого йому буде боляче. Біда в тому, що при нинішній ситуації боляче, швидше за все, буде всім нам. Ну, і постійні повторення, що він президент країни свідчать про глибокому психологічному комплексі. Адже насправді він не впевнений, що його сприймають серйозно на цій посаді. Якщо правда, що Денис, той самий військовий, який топив за Зеленського на виборах, то це буде для нього і йому подібних хорошим холодним душем.