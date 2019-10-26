«Завадив різати на металобрухт котельню»: Бойовики пригрозили директору авіаремонтного заводу Луганська «розстрілом на місці»

Стало відомо про резонансний випадок, що стався на території тимчасово окупованого бойовиками «Луганської народної республіки» Луганська, коли терористи почали погрожувати вбивством директору місцевого авіаремонтного заводу.

Все сталося через те, що останній зробив спробу перешкодити «ополченців» різати на металобрухт котельню підприємства. Про це йдеться в співтоваристві «Свердловськ – ти повинен це знати», забороненої в Україні соціальній мережі «ВКонтакте».

Зокрема, в повідомленні йдеться, що інцидент стався в минулу суботу, дванадцятого жовтня. Представники незаконного збройного формування з так званого «розвідбатальйон», озброївшись газовими різаками та балонами з киснем, взялися за вирізання металу з котельні авіаремонтного заводу в Луганську.

У публікації у соціальній мережі зазначається: «У підсумку, не чекаючи приїзду оперативної групи, бойовики відступили, метал залишили, але обіцяли повернутися, а директору сказали прямо: «наступного разу розстріляємо на місці».