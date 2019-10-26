Стрілянина у Харкові: з’явилися нові деталі злочину

Автомобіль Toyota RAV4, на якому намагався втекти чоловік, підозрюваний у стрілянині в Харкові, був зареєстрований на жителя Чернівців. Про це повідомили в поліції.



Нагадаємо, 25 жовтня, у Харкові біля супермаркету сталася стрілянина. За даними поліції, постраждали в результаті «розборок» були членами бандитського угрупування.

Здійснивши напад, кілер намагався втекти на автомобілі Toyota RAV 4, однак, коли патрульні почали його переслідувати, підірвав себе. Згодом у нього знайшли ще 4 розірвалися гранати.

Злочинцем виявився раніше судимий уродженець Горлівки (Донецька область). Встановлено, що він тривалий час вистежував своїх жертв і довго чекав їх на автостоянці, де і сталася трагедія. В даний час поліція з’ясовує місце його проживання у Харкові, де можуть залишатися вибухові речовини.