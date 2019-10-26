Кримінальник Куртев — експерт з енергетики України: нові старі обличчя Зеленського

Українських виборців довго і систематично переконували, що панацея для країни – це негайна і радикальна «зміна еліт». Як тільки ми змінимо «старі обличчя» у владі на «нові», а нові, говорили нам, «безумовно знайдуться», всі з країною буде добре.

Нові обличчя «Команди Зе» вже тут як тут, їх довго то і кликати не довелося, вони самі знайшлися. Окремі персонажі в оточенні Зеленського цілком можуть комусь подобатися, але ця команда в цілому, як мінімум, повинна насторожувати, тому що прославилася вона не зовсім добрими справами і тепер знову дуже хочуть ближче до влади.

Перший хто попався під наш нагляд — Куртев Віктор Владиславович. Він же є генеральним директор ГК «Метрополія» і він же перерахував 1,5 млн. грн. на передвиборну кампанію Ст. Зеленського.

Про цього експерта з енергетики мало інформації в мережі, так що можна сміливо говорити про нових осіб команди президента Зеленського. Але дещо все ж ми знайшли: виявляється, Куртев Віктор Владиславович колишній кримінальник (засуджений 21.07.2015 за ч. 4 ст. 358 КК України за підробку документів). В даний час є фігурантом кримінальної справи №42016100000001169, внесеного до ЄРДР. Підключився до Команди Зе! для надання експертної оцінки ситуації на українському енергоринку.

Народився 5 вересня 1979 р. у с. Криничне Болградського району.

У 2001 р. закінчив фізичний факультет Київського національного університету ім. Т. Р. Шевченка за спеціальністю «Теоретична фізика». Паралельно вивчав міжнародну економіку і податкове планування на економічному факультеті цього ж університету.

З 2001 по 2005 рр. працював в ПАТ «Київенерго» за такими напрямами: аналіз техніко-економічних показників; реінжиніринг бізнес-процесів; розрахунок оптимальних режимів роботи енергетичних об’єктів; дослідження ринку енергозабезпечення; організація тендерної та договірної діяльності; організація проектної діяльності; впровадження автоматизованих систем

управління; організація експлуатації IT-систем. З 2005 по 2008 рр. працював в ДП «НЕК «Укренерго» за напрямами: забезпечення надійної роботи і

розвитку енергосистеми України; організація тендерної та договірної діяльності, а також техэкспертиз; підготовка технічної документації за схемами розвитку основних об’єктів енергосистеми.

13 квітня 2006 року заснував ГК «Метрополія».

До нього мають відношення наступні компанії:

— ПП «Управляюча компанія «Метрополія» ЄДРПОУ 34287470;

— ТОВ «УК «Метрополія» ЄДРПОУ 38567668;

— ТОВ «Науково-технічна компанія «Метрополія» ЄДРПОУ 40094822;

— ТОВ «Овід Вінд ІІІ» ЄДРПОУ 40803525;

— ТОВ «Агрофея» ЄДРПОУ 38184906;

— ТОВ «Центр розвитку Бессарабії» ЄДРПОУ 36670403;

— Громадська організація «Енергія руху» ЄДРПОУ 26519314;

— ТОВ «ВКП Енергосвіт» ЄДРПОУ 33308227;

Також, творець громадської організації «Центр розвитку Бессарабії», в якій також складаються ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук, сільський голова с. Кам’янка Іван Лефтеров, сільський голова Банновки Віктор Генчев.

Так як його експертних оцінок і публікацій докторських дисертацій в галузі української енергетики ми не знайшли, ми потрапили на форум не дуже задоволених працівників, які працювали у нього в ГК «Метрополія», ось які милі відгуки ми знайшли:

«Злочинець – одним словом. Ніколи собі не пробачу цей досвід роботи на цьому жахливому підприємстві. Коли ж ви ПАН Куртев вже нажретесь, а вам все мало. Обкрадає і продовжуєте обкрадати. Жах»

«Президент «Метрополії» — останній покидьок і безсовісна людина! Постійна заборгованість по зарплаті призводить до того, що співробітники не можуть елементарно заплатити за оренду квартири та комунальні послуги, харчування та навіть елементарно купити проїзний! В цей же час Куртев Ст. Ст. продовжує жити на широку ногу, витрачаючи гроші наліво і направо. Але це наші гроші! Це наша зарплата, яку ти нам не заплатив, а отже – у нас вкрав! При цьому ти клянешься нам, що це типу «тимчасові труднощі» і грошей ну зовсім немає, а сам:

— держиш особистого водія і домробітницю,

— живеш в шикарному будинку і їздиш на шикарній машині,

— знімаєш офіс в центрі міста за 250 000 грн. в місяць,

— володієш нерухомістю загальною вартістю понад 1 мільйон доларів,

— їздиш в закордонні поїздки і ні в чому собі не відмовляєш.

Знай, ми всі тебе любимо! В офісі ми всі тобі посміхаємося в очі, а про себе думаємо, який ти мудак, і про себе посилаємо тебе на три букви! Хлопці, давайте діяти! Куртєва — на мило! (Точніше – на нари!)»»

«Увага! Абсолютна кидалово як персоналу, так і субпідрядників на гроші! Компанія не виконує взятих на себе зобов’язань. Деякі компанії зуміли через суд повернути свої гроші – близько декількох мільйонів!! Але це далеко не все. Багато хто залишилися з носом. Затримка по зарплаті – кілька місяців. Хто вирішує звільнитися – залишається взагалі без копійки! З компанії пішло вже більше половини співробітників, але вона продовжує прийом нових, як ні в чому не бувало. Керує цієї вошивої конторкой молодий недосвідчений чоловічок Куртев Віктор Владиславович (укр. мовою – Куртєв Віктор Владиславович), який уявляє з себе мало не генія, а насправді – це вундеркінд-переросток, який по шиї у боргах і не збирається нічого з цим робити. Раніше всім посміхається, дивиться в очі, клянеться, що ось-ось, і гроші будуть, але грошей немає ні завтра, ні післязавтра, ні через місяць. Природно, всю зарплату платить у конвертах (а точніше – не платить). Я дуже шкодую, що влаштувалася сюди!

Раджу всім обходити цю богадільню стороною або працювати з нею тільки по 100% передоплаті!

Ось координати компанії:

Код ЄДРПОУ 34287470

Юридична адреса — г. Київ, просп. Глушкова 55, кв. 111

Фактична адреса — г. Київ, бульвар Шевченка Т. 33-Б»

«Пора скидати цього царька-невдахи Куртєва! Отже, уважно вивчаємо такі повідомлення та рекомендації юристів на Лізі (там навіть приклад заяви додається):

forum.liga.net/Messages.asp?did=135210

forum.liga.net/Messages.asp?did=221716

biz.liga.net/karera/all/novosti/2037950-kak-zastavit-rabotodatelya-vyplatit-zarplatu-pri-sokrashchenii.htm

Зідзвонюємося, координуємо свої дії і пишемо все заява в прокуратуру, податкову, Держінспекцію з питань праці та УБЕЗ. А потім – колективний позов до суду. Невиплата зарплати строку позовної давності не має. І нехай Куртев і його вірні сраколизи-бухгалтера не думають, що якщо зарплата була неофіційна і в конверті, то нічого довести не можна! Можна, ще й як можна! А коли головбуха закриють в кабінеті слідчого і почнуть шити їй співучасть, вона заспіває, як миленька!

Для довідки:

Стаття 175 Кримінального кодексу України. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності, — карається штрафом від п’ятому ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на рядків до двох років, або ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ на строк до ДВОХ РОКІВ, з позбавленням прав обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на рядків до трьох років. Хлопці, пора об’єднуватися і щось робити! КУРТЄВА НА НАРИ!

«Цьому розділі можна писати багато, але думаю обмежуся основними пунктами: — систематичні не виплати зп (щоб ви розуміли, заборгованість до 6 місяців — це стандарт). Всім, хто звільняються, не виплачується взагалі заборгованість по зп. — реальних проектів немає! Якщо вам Куртев розповідає про перспективних проектах — не вірте. — невиплати/заборгованості підрядникам, підробка документів і так…»

«Маленька феодальна фірма з директором — диктатором. Зарплата систематично не виплачується/затягується. Залишилося враження що власнику потрібен цей бізнес? не для заробітку, а для самоствердження. Не варто витраченого часу на співбесіду»

«Спочатку затягують виплату, а потім і не платять обіцяну зарплату, годують обіцянками, кидають як працівників , так і замовників і підрядників на гроші. Є генеральним підрядником у всіх проектах. Укладають договір, максимум грошей беруть собі, на суб підряди беруть лохів і шабашників в основному, які виконують роботи за безцінь, роблять не всі , потім укладають додаткові угоди на…»

«Дивно, як ця контора вона ще працює, коли у боргах як у шовках. І це не враховуючи боргів неофіційних.

По персоналіях:

Тов. Куртев — фантазер і витає в хмарах. Вічно розповідає про світле майбутнє. На перевірку завжди лажає. Іноді з панського столу отримує роботу, дивно, хто її дає.

Тов. Марушев — нероба, у якого на столі 2-3 татуся. Натомість заступник є. Вічно видає прожекти, які не проходять перевірку здоровим глуздом. Кращий друг тов.Куртєва. Після приходу таких як він почався розвал. Як приклад його ‘відмінної роботи’ — форум фірми, запаскуджений повідомленнями про збільшення пеніса і іншого.

Тов. Ковальчук — відданий прихильник Куртєва, потурає всім його ідеям. Починала з ним з НЕК.

Тов. Гудков — собі на умі товариш. Але в цілому див. тов.Ковальчук.Практично весь кістяк компанії, який був раніше, пішов за 2011-2012 рік. В тому числі і середня ланка, у яких був здоровий глузд. Плинність кадрів божевільна. У будь-який момент казка закінчиться»

Про компанію, крім відгуків, ми теж нічого не знайшли загального доступу, але дещо таки є. Короткий перелік боргів цієї компанії:

1. http://reyestr.court.gov.ua/Review/21443039 тобто борг 1 303 505,10 грн.

2. http://reyestr.court.gov.ua/Review/14952804 тобто борг 2 815 475,86 грн.

Зазначимо, всі починання Куртєва закінчувалися абсолютним провалом, нам особисто, за долю країни на чолі з такими людьми страшно. Вони знають, як перемогти корупцію і підняти економіку. Мріяти можна хоч про синього птаха, але відриватися від реальності ніяк не можна. Дуже шкода, що наш новий президент ці правки не враховує поборе нових керівників в Україні. Сподіваємося, що з енергетикою нашої країни таке не трапиться, але це не точно.

veter.news