Коломойський нічого не отримає? Маркарова розповіла про компенсації за ПриватБанк

Україна не збирається платити компенсацію за націоналізований ПриватБанк його колишньому власникові мільярдерові Ігорю Коломойському.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв’ю «Лівому берегу». Бізнесмен через суди вимагає визнати вилучення банку незаконним і повернути йому близько 2 млрд доларів.

«У нас немає такої статті в державному бюджеті. На сьогоднішній день власник «Приватбанку» – держава. Держава капитализировало в цей банк 155,3 мільярда гривень. За планом, банк повинен бути повернений на приватний ринок і приватизований. І держава має отримати назад максимальну частину з тих коштів, які ми туди вклали», – сказала Маркарова.

Вона додала, що суди, пов’язані з банком, не впливають на коливання курсу долара в Україні. Також вона спростувала версію, що місія МВФ поїхала у вересні без підписання меморандуму з-за ситуації з «Приватом».