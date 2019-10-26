При катастрофічному внутрішньому дефіциті антрациту в Одесі вперше за роки війни зафіксований експорт вугілля

В Одесі вперше за роки війни зафіксований експорт вугілля. Як пояснив, що повідомив про цей факт політтехнолог і блогер Віктор Уколов, мова йде про продаж вугілля з України за кордон.

За словами Віктора Уколова, 11-14 жовтня у вантажному терміналі Одеського порту вантажився вугіллям суховантаж DK ІОН. Як пізніше вдалося вирахувати по трекеру зараз це судно знаходиться в Алжирі в порту Оран. Ймовірно, там і розвантажують вугілля з України. У зв’язку з цим виникає відразу кілька питань. Перше питання: хто продає вугілля через Одесу? Мабуть, не Україна, бо нам самим ще недавно не вистачало антрациту. Між тим сьогодні ввечері в Одесі вже завантажують таке судно.

Уколов зазначає, якщо це росіяни, то усвідомлюють в нашому уряді, що це означає зниження рівня українських санкцій щодо Росії? І як тоді вимагати послідовності в наших європейських партнерів не знижувати рівень санкцій. Політтехнолог підкреслює, це ексклюзивна інформація, яка повинна зацікавити, якщо не уряд, то хоча б суспільство.