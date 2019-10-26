«Ох@еть!!! І це президент?» У мережі гнівно відреагували на діалог Зеленського з бійцем ЗСУ

Українці гнівно відреагували на діалог президента України Володимира Зеленського з бійцем ВСУ Золотом, зазначивши, що це поведінка не відповідає статусу.

Зазначимо, сьогодні, 26 жовтня, глава країни прибув з візитом на Донбас, де зустрівся з захисниками. Так, в ході зустрічі між главою держави і воїном ВСУ по імені Денис розгорілася дискусія, в ході якої президент, відповідаючи на питання, чи планує зустрітися з учасниками акції «Ні капітуляції», однак президент грубо відкинув пропозицію.

«Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброя прибери. Ти мені не перекладай на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і перекладаєш мене на іншу тему», — зокрема заявив Зеленський. У мережі миттєво відреагували на слова президента, накинувшись на нього з критикою. «Ох*еть!!! І це президент??? Чоловік, який не дає ні задати питання, вислухавши думку опонента до кінця, не коректно відповісти без блатний розпальцівки. Слів немає, одні думки. Зате зрозуміло, без зайвих слів, хто такі 73%», «Таке враження, що пацан на стрілку приїхав. Розмовляє як бидло якесь. Жодної поваги до воїнів. Блазень!», «Тільки що ми побачили виступ артиста в ролі президента. Хочу вам сказати, що дуже погане виступ. Він був хр*новим артистом, таким він є і президентом. Добре, що рояль з собою не притягнув», «Чому ти? Може треба найняти репетитора, щоб навчив елементарні правила етики ?!», — обурилися українці.