«Ніяких поступок і компромісів»: Капітуляції перед Росією точно не буде – Разумков

Спікер українського парламенту Дмитро Разумков заявив, що українська держава ні в якому разі не піде на компроміси і поступки Кремлю, або поставленим їм на Донбасі маріонеткам.

Таким чином, у своїй заяві Дмитро Разумков зазначив: «Для української держави залишається неприйнятним повернення делегації Російської Федерації у ПАРЄ. Також ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюся, що це не стане прецедентом».

За словами спікера Верховної Ради України, українська влада не відмовляється від діалогу з Парламентською асамблеєю Ради Європи, однак категорично відмовляється йти на будь-якого роду компроміси в питаннях територіальної цілісності. Разумков також досить жорстко прямо визначив, що столиця України Київ не піде ні на яку капітуляцію на Донбасі. Він заявив: «Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів з совістю, територіальною цілісністю і гідністю людей».