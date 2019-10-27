Україна перейшла на зимовий час: що потрібно знати

В останню неділю жовтня в Україні відбувся перехід на зимовий час – 27 жовтня о 4-й ранку годинники перевели на годину назад.

Смартфони й інші гаджети мають синхронізуватися з українським часом самостійно. Стрілки механічних годинників краще заздалегідь перевести ще в суботу перед сном.

Також варто подбати про те, щоб не переплутати час поїздок у неділю, 27 жовтня. У квитках, а також на табло вокзалів і аеропортів час буде зазначено вже по-новому.

Україна переводить годинники двічі на рік відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 травня 1996 р. «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року.

«Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад», – йдеться в тексті документа.

Однак останніми роками в країні не вщухає дискусія про доцільність сезонних переведень стрілок. У 2012 році лікарі і економісти вже намагалися скасувати постанову, але уряд тоді не підтримав ініціативу.

Нагадаємо, у березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Це голосування не було останнім у питанні скасування переведення годинників, але підґрунтям для обговорення з країнами ЄС у межах підготовки остаточного закону. На сьогодні законодавство ЄС зобов’язує країни-учасниці переводити час в останню неділю березня й останню неділю жовтня.

Передбачається, що після скасування переведення годинників країни ЄС матимуть право самостійно вирішити, в якому часовому поясі бути.

У доповіді на користь відмови від переведення годинників зазначати, що наукові дослідження пов’язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також у документі були аргументи щодо того, що переведення годинника не сприяє енергозбереженню.

Як пережити перехід на зимовий час

Ексочільниця МОЗ України Уляна Супрун зазначала, що впоратися з переходом на зимовий час допоможуть прогулянки в світлий час доби, сон протягом 7-8 годин і різноманітне харчування.

Ось кілька порад, як пережити переведення годинників:

Виходьте на прогулянку. Світло, особливо денне, допомагає пристосуватися до змін. У той же час в холодний період року перебування на вулиці вдень допомагає стимулювати мозок і змушує його виробляти серотонін.

Не плануйте в цей період часу важливих справ, зокрема краще утриматися від інтенсивних фізичних навантажень.

Намагайтеся повноцінно харчуватися, щоб організм не відчував нестачі в поживних речовинах.

Плануйте свій час так, щоб повноцінно спати — не менше 7-8 годин.

Якщо відчуваєте труднощі після зміни часу — проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ukrajina-pereyshla-na-zimoviy-chas-shcho-potribno-znati-635554.html