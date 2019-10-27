«Щось позамежне»: Екс-посол США в ООН Саманта Пауер шокована шантажистською вчинком Трампа щодо України

Колишній посол США в ООН Саманта Пауер розкритикувала передбачувані шантажистские дії Трампа щодо Києва і назвала «угодою з дияволом» спроби Республіканської партії встати на захист Трампа. Про це вона заявила в інтерв’ю CNN. На її думку, республіканці пішли на цей крок для того, щоб чинний президент США призначив вигідних їм суддів.

«Я реально стурбована тим, що цілий ряд республіканських функціонерів уклав фаустовскую угоду – угоду з дияволом, – вирішивши, що вони готові на будь-які атаки проти принципу верховенства закону і Конституції задля того, щоб сформувати вигідний їм складу суден, які визначать нашу систему цінностей на довгі роки».

На питання Фаріда Закарії з CNN, вважає вона недавні показання Вільяма Тейлора «поворотним моментом», Пауер відповіла: «Думаю, що так і є. І той факт, що по всій країні губернатори і республіканські чиновники почали висловлювати занепокоєння – це хороший знак».

Коментуючи ймовірне утримання Трампом фінансового траншу Україні, екс-дипломат заявила, що спроба Трампа використовувати «утримання допомоги» Києву «в якості важеля тиску на іноземний уряд для видобутку компромату на політичного супротивника» – це «щось позамежне».

Саманта Пауер займала посаду постпреда США в ООН з 2013 по 2017 роки під час президентства Барака Обами. Вона була послідовним опонентом російських властей. На початку 2015 року дипломат закликала «зірвати покриви з мирного плану Путіна і назвати його своїм іменем – планом російської окупації». «Росія підписує угоди, а потім робить усе у своїх силах, щоб їх підірвати. Росія відстоює суверенітет націй, а потім веде себе так, ніби кордонів сусідньої з нею країни не існує», – говорила вона, коментуючи військовий напад Москви на Україну.

У своїй прощальній промові в січні 2017 року вона звинуватила Росію в підриві світового порядку. У число ворожих дій світу вона включила анексію Криму, проксі-війну проти України на Донбасі, російське втручання в конфлікт на сході України, союзництво з режимом Башара Асада, а також кибервмешательство в західні політичні системи і проведення пропагандистської кампанії.