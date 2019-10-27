У Туреччині знайшли стародавню ассірійську друк

Археологи виявили 3000-річний циліндр ассірійської друку під час розкопок в південно-східній провінції Діярбакир в Туреччині. Друк знайшли в руїнах замку Зерзеван, побудованого в 4 столітті візантійцями.

Печатка була виявлена в чотирьох метрах під землею поряд з підземним храмом Мітри. Мітраїзм був надзвичайно популярний серед солдатів, які встановлювали по всій Візантійській імперії печерні святилища, характерні для цієї релігії.

Експрес-інформація по країні

Туреччина (Турецька Республіка) – держава, розташована в Південно-Західній Азії і частково в Південно-Східній Європі.

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Столиця – Анкара

Найбільші міста: Стамбул, Анкара, Ізмір, Бурса, Адана, Анталья, Конья

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 783562 км2 (36-я в світі)

Населення – 78,74 млн осіб (18-я в світі)

Офіційна мова – турецька

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,761 (72-я в світі)

ВВП – $798,42 млрд (18-я в світі)

Валюта – турецька ліра

Межує з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Іраном, Іраком, Сирією, Грецією, Болгарією

«На печатці зображено богоподобная фігура, птах, дерево життя, і свята вода в посудині, що живить дерево», — розповів керівник розкопок, археолог Айтач Коскун.

Циліндричні печатки були поширені в древній Месопотамії як предмет повсякденного вжитку. Існували особливі ремісники, вырезавшие такі друку з твердого каменю: яшми, агата, сердоліку або гірського кришталю.

В наскрізний отвір, пророблений по поздовжній осі циліндра, вставлялася паличка, за допомогою якої циліндр прокатували по м’якій глині, залишаючи відбиток вигравірованого зображення. Таким чином завіряли документи і скріплювали договори.

Що ще знайшли в руїнах Зерзевана

Розкопки цього року принесли археологам багаті плоди. В доповнення до друку, в руїнах Зерзеванского замку були знайдені численні бронзові артефакти. Це говорить про те, що ще задовго до будівництва замку на даній території проживали ассірійці. Можливо, вони навіть створили на цьому місці укріплене спорудження.

Сам замок Зерзеван захищав стратегічно важливу ділянку на стародавньому торговому шляху між містами Аміду (сучасний Діярбакир) і Дарунка (сучасний Мардын).

Як повідомляв «Навколо світу Україна», турецькі археологи виявили найдавнішу в Анатолії християнську церкву в провінції Карабюк. Знахідка датується серединою V століття, і вчені вважають, що це один з найстаріших храмів на території Анатолії.

За матеріалами Новий Час

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