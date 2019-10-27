Харламов хльостко розжарила топ-пропагандиста Кремля, той відреагував

Резидент Comedy Club, шоумен Гарік Харламов дошкульно висміяв головного пропагандиста Кремля на ростб Володимира Соловйова, пригадавши йому нерухомість в Італії на тлі оспівування тотального патріотизму.

Він заспівав про італійському особняку ведучого з російською піччю і вітчизняними книгами.

«Маленький будиночок, російська піч, російські книги і російська свічка. Дивного в цьому що тут такого? Це будинок Соловйова на озері Комо», – йдеться в куплеті.

Журналіст відреагував на номер Харламова у своєму Телеграм-каналі. Він опублікував фрагмент виступу шоумена і залишив пару веселих смайлів.

Під відео на YouTube користувачі залишили саркастичні коментарі.

«Справжній патріот знає як чарівні на Комо вечора», «Ай красава! Спостерігаю густі клуби диму з боку Комо!», «Гарік, ти молодець! Правильно сказано! Тут тріщить з екранів про патріотизм і любов до народу нашого… Помреш зі сміху! Що ж ти, «друг» Соловйов, ні разу не захистив цей народ, нарікаючи на низькі зарплати і взагалі нікчемне пенсію людям похилого віку?Ах, так… Музику замовляє той, хто платить… на Жаль!» — ділилися враженнями юзери.













Примітно, що про нерухомості Соловйова в Італії стало відомо в 2017-му році. Тоді Фонд боротьби з корупцією, заснований опозиціонером Олексієм Навальним, оцінив стан кремлівського пропагандиста в мільярд рублів і заявив, що це лише цифра з офіційних джерел.