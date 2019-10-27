«Буде погано всім!»: Ярош вперше прокоментував ситуацію в Золотому

Ярош звернувся до Зеленському зі своєї офіційної сторінки у Facebook

Я вийшов з «бана»… Мабуть, вчасно. Колись давно, в далекому 2015-му році я лежав з пораненням в Дніпровській лікарні ім. Мечникова. Мої побратими-добровольці з структури, яку створив ДУК ПС воювали по всій лінії фронту, виконуючи оперативно-тактичні бойові розпорядження командування Антитерористичної операції (АТО).

Крім нас, добровольців «Правого сектора», в той час, на передовій були Воїни з різних батальйонів: «Донбас», «Дніпро», «Айдар», «Азов» та інші. Мужики, не ображайтеся, що інші частини і підрозділи не згадав. Список великий, а я пишу не про це. Вибачаюся! Всім — Честь.

Так ось. Як-то колишнє керівництво нашої держави дало команду «оточити і роззброїти» 5-й Окремий батальйон ДУК ПС на чолі з комбатом Чорним … Для виконання цього антидержавного завдання керівники держави, які підписали так звані Мінські домовленості, кинули кілька батальйонів десантних військ, артилерії і реактивщиков… Українським «Градам» навіть координати нашої української добровольчої бази дали (під російськими «Градами» у той час ми вже були не раз). Нарешті, отримавши інформацію про це штучному інцидент, я разом з заступником НГШ вилетів на базу і ми разом всі проблемні питання вирішили. Українські «Гради» за українським добровольцях тоді не працювали.

А тодішній командувач десантників генерал Забродський, зателефонувавши мені, сказав однозначно: «Українські десантники в українських добровольців стріляти не будуть». Тому все вийшло по-нашому… Російський план не пройшов! Але при цьому хочу відзначити кілька деталей.

По-перше, батальйони добровольців підтримує і сьогодні вся Україна. Інакше, ми не змогли б бути фактором у цій війні. Ми можемо вже зараз підняти десятки тисяч українців на захист держави протягом короткого часу… По-друге, мотивація і навчання добровольців на високому рівні.

А, головне, ми не боїмося загинути за Україну. А тим більше, ми не страждаємо від того, що вбиваємо ворогів нашої держави… по-третє, ми, Добровольці, виступаємо за національну єдність. Тому не хочемо вести боротьбу всередині держави до тих пір, поки існуюча тимчасова влада не перейде межі. Сподіваюся на здоровий глузд президента, якому «42-й рік, і він — не лох»… Це цитата з Золотого-4. Пане Президент, не треба підігравати Путіну, і «наїжджати» на Добровольців.

Тим більше, що говорити про зброю… Не маєте морального права! Бо буде погано всім… А в усьому іншому — все буде Україна! Раніше Диалог.UA повідомляв, що 25 і 26 жовтня Зеленський з робочим візитом перебував в Золотом, де виникли проблеми з розведенням військ. Там він поспілкувався і з групою добровольців, що виступають проти відводу ВСУ. Розмова вийшла дуже напружений. Українці розділилися у думках з приводу поїздки Зеленського в Золоте. Багато розкритикували Зеленського за жорстку манеру спілкування з ветеранами АТО.

З досить жорстким коментарем, серед інших, виступила журналістка Соколова. Варто відзначити, що Зеленський вже прокоментував свій візит в Золоте. Зробив несподівану заяву про добровольцях і штаб ООС. Ми також писали, що Бутусов назвав 5 помилок, які повторює Зеленський слідом за Порошенка.