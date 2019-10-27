Туристические места, которые запрещено фотографировать (фото)

Трудно поспорить, что в современном мире одна из величайших радостей отдыха за границей – возможность задокументировать со всех ракурсов посещение каждой достопримечательности при помощи фотоаппарата или камеры своего смартфона. Однако все чаще вводят запрет на фотографирование в различных музеях, религиозных объектах и возле популярных среди туристов мест. Журнал The Insider подготовил список самых популярных туристических точек, где вам не стоит даже пытаться доставать свои камеры, если вы не хотите проблем с законом

Отметим, что во многих музеях мира до сих пор приветствуется любительская съемка, только если это не специальная выставка или демонстрация какой-то редкой коллекции. Однако все больше туристических мест по всему миру запрещают посетителям использовать на своей территории вспышки, штативы и селфи-палки, которые, по их мнению, очень мешают окружающим наслаждаться красотой самих достопримечательностей.

Эйфелева башня, Париж

Уверенны, что вы сейчас очень удивлены, поэтому спешим все разъяснить. Днем вы все еще можете фотографировать одну из самых известных башен в мире сколько вашей душе будет угодно, при чем хоть для личного, хоть для коммерческого использования. А вот после наступления темноты, когда Эйфелеву башню освещают тысячи огней, она автоматически переходит в разряд художественных инсталляций, защищенных авторскими правами. Поэтому, чтобы снять уникальное световое шоу на видео, вам потребуется специальное разрешение, а если вы выложите фото ночной башни в огоньках в свои социальные сети, его вполне могут удалить по просьбе правообладателей.

Сикстинская капелла, Ватикан

Являясь одним из самых известных мест в мире, Сикстинская капелла привлекает множество туристов со всего мира. Только вот красивые снимки на память здесь им сделать точно не удастся, ведь фотографировать внутри строго запрещено уже более 20 лет. Можно было бы предположить, что такое правило обусловлено религией, но нет. Причиной запрета стал договор с японской компанией, которая в 1997 году профинансировала реставрацию фресок эпохи Возрождения, а заодно получила эксклюзивные права на проведение фото- и видеосъемки на территории объекта. Имейте в виду, что по всей капелле выставлены охранники, которые бдительно следят за тем, чтобы вы не сделали ни единого кадра.

Пентагон, США

Расположенный недалеко от Вашингтона, Пентагон был построен в 1940-х годах и по сей день является штаб-квартирой Министерства обороны США. Но, несмотря на уникальную красоту и нетипичную пятиугольную форму этого здания, существует запрет на его съемку, на этот раз по соображениям безопасности. Исключением является лишь памятный мемориал, который был открыт в память о 184 жертвах, погибших 11 сентября 2001 года, когда похищенный террористами самолет врезался в здание Пентагона.

Фреска «Тайная вечеря», Милан

Если вы не успели ранее запечатлеть шедевр Леонардо да Винчи на свой фотоаппарат, то и впредь такой возможности у вас уже не будет. Причиной запрета на съемку стала гиперчувствительность красок к вспышкам камер. Изначально фреска была написана не на влажной штукатурке, а на сухой стене, поэтому она начала разрушаться уже через несколько лет после завершения. И в наши дни делается все возможное, чтобы продлить жизнь этому шедевру насколько это возможно. Также отметим, что в церковь Санта-Мария-делле-Грацие, где находится «Тайная вечеря», в принципе попасть довольно сложно. Для этого необходимо заранее записаться за несколько недель, а иногда и месяцев, до приезда в Милан.

Тадж Махал, Индия

Пожалуй, самое популярное туристическое место во всей Индии. Опять же стоит уточнить, что снаружи можно сколько угодно фотографироваться на фоне Тадж Махала, а вот внутри величественного мраморного дворца съемка категорически запрещена. Дело в том, что там находится усыпальница, и трудно не согласиться с тем, что делать селфи на таком фоне – значит проявить неуважение. Строгие охранники внимательно следят за туристами и иногда даже проверяют камеры на наличие сделанных тайком фото внутри дворца. Поэтому рисковать вам точно не стоит.

: Новости Ю