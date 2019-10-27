7 способів уникнути інсульту

В Україні інсульт посідає третє місце серед причин смертності. Щороку в Україні інсульт вражає понад 100 тисяч людей, 40% із них помирають протягом першого року. Приблизно половина, тих хто перенесли інсульт протягом наступних 5 років знову стикаються з цією проблемою.

Знайте, що інсульти не відбуваються раптово

Ви навряд чи замислюєтеся, але ймовірність виникнення інсульту у жінок 35-64 років в 3 рази вище, ніж у чоловіків того ж віку. Жіноча смертність від інсультів теж вище: за статистикою, 60% випадків закінчуються загибеллю пацієнтки.

Що ж відбувається з організмом під час інсульту?

В певній частині мозку кровотік знижується або припиняється зовсім. Це трапляється із-за того, що тромб блокує артерію або капіляр в мозку (ішемічний інсульт) або в головному мозку лопається кровоносну судину і відбувається крововилив (геморагічний інсульт). В обох випадках клітини пошкодженої області мозку перестають отримувати кисень і починають гинути.

Чому у жінок небезпека захворіти вище?

Одна з головних причин – це зайва вага, яка в кілька разів збільшує ризик. Саме тому дуже важливо стежити за тиском, рівнем холестерину і цукру в крові, частотою пульсу. Якщо ваша вага навіть трохи вище норми, поговоріть з лікарем про те, чи є у вас схильність до інсульту. І, якщо лікар вирішить, що ви перебуваєте в групі ризику, необхідно змінити спосіб життя і пройти лікування. Одна з найсерйозніших помилок – вважати, що інсульти відбуваються раптово. Насправді передумови формуються поступово, іноді протягом декількох років. І самі пацієнти можуть зробити дуже багато, щоб захистити себе від хвороби.

Їжте продукти, які корисні для мозку

Одне з найефективніших засобів профілактики інсульту продається в будь — якому продуктовому магазині і коштує копійки-це звичайний буряк. Цей коренеплід багатий нітритами — речовинами, здатними знижувати тиск. Деякі дослідники вважають, що буряк може покращувати кровопостачання мозку і навіть стимулювати ріст молодих кровоносних судин. Так що включайте в раціон буряк і дотримуйтеся простих правил здорового харчування: їжте більше овочів, фруктів, риби, нежирного м’яса, цільних злаків, корисних жирів. І зведіть до мінімуму споживання цукру і фастфуду.

Приберіть зі столу сільничку

Звичка досолювати готову страву в тарілці – одна з найнебезпечніших. Надлишок солі веде до підвищення тиску, а це піднімає ризик інсульту. У наші дні більшість жінок пильно стежать за кількістю цукру, але мало хто звертає увагу на сіль. Тим часом фастфуд, консерви, продукти швидкого приготування буквально напхані сіллю! Сосиски, ковбаси, копченості, заморожені піци і лазаньї — це продукти, яких слід уникати всім нам, незалежно від статі і віку. Намагайтеся не перевищувати рекомендовану норму – 5-6 г солі (1 ч. л.) в день.

Запам’ятайте головні ознаки інсульту

Один з можливих симптомів інсульту — це втрата чутливості в руках і ногах, найчастіше з одного боку. Але як зрозуміти, чи дійсно людина перенесла інсульт або просто відлежала ногу уві сні? До того ж при короткочасних ішемічних порушень (мікроінсультах) людина може скаржитися на слабкість і головний біль. Як же розібратися? Запам’ятайте 4 основних ознаки.

Посмішка . При інсульті вона виходить кривою: один куточок рота піднімається, другий-опускається вниз.

. При інсульті вона виходить кривою: один куточок рота піднімається, другий-опускається вниз. Промова . Людина говорить повільно, запинаючись.

. Людина говорить повільно, запинаючись. Рука . Постраждалий від інсульту не зможе рівно підняти перед собою дві руки, одна виявиться нижче.

. Постраждалий від інсульту не зможе рівно підняти перед собою дві руки, одна виявиться нижче. Язик. Він виглядає несиметричним або западає на одну сторону.

Якщо ви помітили хоча б деякі з цих ознак у себе або близьких, треба якомога швидше викликати швидку допомогу: якщо розпочати лікування у перші три години після нападу, шанси на відновлення багаторазово зростають. Цей тест допоможе розпізнати інсульт.

Утримайтеся від гормональної контрацепції

Якщо ви в групі ризику. Хоча б у одного з ваших кровних родичів були випадки інфаркту або інсульту? Ви страждаєте від підвищеного тиску? Ви курите? Лікарі коли-небудь діагностували у вас тромби глибоких вен? Всі ці фактори в поєднанні з прийомом гормональних протизаплідних засобів можуть привести до утворення тромбу, який здатний закупорити посудину і спровокувати інсульт. Підбираючи засоби контрацепції, обов’язково обговоріть з лікарем можливу схильність до інсульту і в будь-якому випадку кидайте курити.

Не закидайте голову

Довше, ніж на 2-3 хвилини. При цьому перекриваються хребетні артерії, що постачають кров’ю головний мозок, а це може привести до інсульту. Пам’ятайте про це в перукарні, коли вам миють голову, і не погоджуйтеся «посидіти кілька хвилин біля раковини, поки вбереться маска». У деяких випадках кровопостачання може порушитися, навіть коли людина дивиться феєрверк або довго працює в саду з закинутою головою.

Зберігайте спокій — від цього залежить ваше життя.

Найнебезпечніші для здоров’я хронічний стрес, який призводить до підвищення тиску. Якщо ви весь час на взводі, кожен день шумно з’ясовуєте стосунки з домашніми і нервуєте на роботі, відчуваєте себе нещасною — це збільшує ризик інсульту. Хронічний стрес день у день послаблює організм, провокуючи запальні процеси і підвищену секрецію гормону кортизолу, який призводить до пошкодження клітин. Будьте уважні до свого душевного стану, і це піде на користь фізичному здоров’ю.