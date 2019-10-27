У столиці Чилі на акцію протесту вийшли понад 1,2 млн осіб.

Понад 1,2 млн чилійців вийшли в п’ятницю на акцію протесту в центрі столиці країни Сантьяго, щоб висловити незгоду з політикою уряду і присутністю військових на вулицях.

Мер столиці країни Карла Рубилар Бараона написала в https://twitter.com/KarlaEnAccion/status/1187842485315354624″ target=”_blank” rel=”nofollow”>Twitter, що на мирну маніфестацію в столиці вийшли близько 1 млн осіб. “Чилі переживає історичний день. Столичний регіон прийняв марш з майже мільйоном учасників, які представляють мрію про нову Чилі, без будь-яких відмінностей”.

Газета El Mundo пише про 1,2 млн учасників акції протесту, порівнюючи настільки глобальну маніфестацію з подіями 1988 року, коли мільйон чилійців вийшли на вулиці Сантьяго, щоб сказати “ні” наміру диктатора Аугусто Піночета назавжди залишитися при владі. 31 рік марш чилійців виявився більше – громадяни сказали нинішньої влади, що країна повинна стати іншою.

Президент Чилі Себастьян Піньєра вже написав у своєму Twitter, що почув послання народу. “Масштабний і мирний марш, під час якого чилійці просять більш справедливу і солідарну країну, відкриває велику дорогу в майбутнє і надію. Всі ми почули послання… З Божою допомогою ми пройдемо цю дорогу до кращого Чилі для всіх”, – написав він.

https://twitter.com/KarlaEnAccion” rel=”nofollow”> Karla Rubilar Barahona ✔@KarlaEnAccion Chile hoy vive una jornada histórica. La RM es protagonista de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo de forma transversal sin distinción. Más diálogo y marchas pacíficas requiere nuestro país ! #ArribaStgo #RMdeTodos https://twitter.com/KarlaEnAccion/status/1187842485315354624″ rel=”nofollow”> 26,8 тис. https://twitter.com/KarlaEnAccion/status/1187842485315354624″ rel=”nofollow”>00:24 – 26 жовт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

17,9 тис. чоловік(а) говорять про це

Ruptly ✔@Ruptly Drone footage shows #Santiago streets packed with anti-government protesters #Chile 245 16:00 – 26 жовт. 2019 р. Інформація про рекламу в Твіттері і конфіденційність

205 осіб(а) говорять про це

Протестувальники несли національні прапори і плакати з політичними гаслами. Вони пройшли кілька кілометрів від околиць до центру міста – площі Бакедано. Ця площа також відома під назвою площа Італії.

Акція протесту в цілому проходила мирно, проте одна з груп маніфестантів спробувала підпалити вхід в розташовану на площі станцію метро. В інцидент втрутилися правоохоронці.

В іншій частині Сантьяго поліція застосувала водомети і сльозогінний газ для розгону протестуючих біля будівлі парламенту, передає The Washington Post.

Чилійці протестують проти соціальної нерівності в країні й хочуть змін соціальної та економічної політики. Крім того, присутні вимагали припинити дію режиму надзвичайного стану і відкликати військових, що були залучені до забезпечення порядку в містах.

Протести почалися в Сантьяго 14 жовтня після того, як вартість проїзду в метро в середньому зросла на 30 песо (0,04 долара), до максимуму в 850 песо (1,2 долара).

Пізніше заворушення охопили й інші міста країни. У зв’язку зі сформованою ситуацією президент країни Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у столиці та ряді інших міст, а також прийняв рішення скасувати підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. За даними влади, в ході заворушень загинули 19 осіб.