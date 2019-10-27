Ляшко: «Дебіли» не можуть керувати країною!

Олег Ляшко в ефірі телеканалу «112-Україна» прокоментував висловлювання міністра розвитку економіки Тимофія Мілованова, в якому тій визнав себе «дебілом».

Політик заявив: це не тільки принижує країну на міжнародній арені, а й свідчить про некомпетентність команди Зеленського, – передає прес-служба РПЛ.

«Коли міністр економіки визнає, що він «дебіл» – для мене це не жарт, а приниження моєї країни. Це люди, які впливають на економіку, які відповідають за продажу землі, які кажуть нам, що поведуть нас у якесь світле майбутнє. І вони визнають себе «дебілами». В яке ж майбутнє смороду нас поведуть?», – обурився Ляшко.

Внаслідок некомпетентності чиновників, яких призначив Володимир Зеленський на керівні посади, Україна й надалі буде бідна і залежна від кредитів МВФ, вважає політик. «Ці «дебіли» скасували компенсацію вартості сільськогосподарської техніки, внаслідок чого селяни втратили державну підтримку, вирізають корів, заводи сільськогосподарського машинобудування зупиняються, а Україна на 77% більше завезла імпортного сиру і масла.

Це означає, що наші сільгоспвиробники залишаються з копійчаними цінами на молоко і відсутністю ринку, бо його заполоняє імпорт. Через них у Прилуках закривається фабрика, по всій країні зупиняються підприємства, інвестори перереєструють свої фірми у Польщу і Чехію.

Вісь їхня політика!», – заявив лідер РПЛ. Олег Ляшко вимагає від президента і його команди змінити економічну політику, яка веде країну до прірви. «У мене запитання до Зеленського і «дебілів», яких він призначив – що це за політика, яка приве до того, що ми будемо ще більше платити по кредитах? Ця політика приве до того, що не буде грошей ні на школи, ні на дитсадки, ні на дорожнє будівництво, ні на армію, ні на все інше. Тому – або радикальна зміна цієї політики, або оці шоу, які ми зараз бачимо!», – попередив українців Ляшко.